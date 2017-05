Anketa Zlatý Amos určí najobľúbenejšieho slovenského učiteľa

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 8. mája (TASR) - Anketa Zlatý Amos dnes určí najobľúbenejšieho slovenského učiteľa. Ide o zábavnú formu súťaže, ktorej hlavnou myšlienkou je vyzdvihnúť vzťah medzi žiakmi a učiteľmi. Pre TASR to uviedla riaditeľka ankety Renáta Vadásyová.Podľa jej slov nehodnotia, ako učia, či aké majú výsledky.doplnila s tým, že práve deti navrhujú učiteľov do tejto ankety.vysvetlila princíp. Príbehy sú podľa jej slov emotívne i veselé.Súčasťou celoslovenského kola je súťažný program pripravený učiteľmi, ktorý sa v tomto roku nesie v znamení európskych krajín. Ďalšou časťou sú pripravené videovizitky, v ktorých žiaci hovoria o svojich pedagógoch.uviedla s úsmevom.V rámci ankety udeľujú viacero ocenení. Ide napr. o špeciálnu Cenu Jána Gašperana, zakladateľa ankety v SR, titul Zlatá škola či Amos sympaťák, pri ktorom v tomto roku zaregistrovali viac ako 100.000 platných hlasov. Bývalí žiaci môžu tiež navrhnúť pedagóga, na ktorého sa oplatí spomínať.spomenula. Novinkou je udelenie ocenení pre najlepšieho učiteľa bez predsudkov a učiteľa národnostných menšín.V 11. ročníku súťaže je spolu nominovaných 23 aktívnych učiteľov. Do ankety sa zapojilo viac ako 3000 žiakov. Finále sa uskutoční dnes o 18.30 h v priestoroch Mestského úradu v Poprade.Anketu pripravilo Občianske združenie ADEVYK s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.