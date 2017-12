Anketu Športovec roka ovládli lyžiarky: Zuzulová druhá, Vlhová tretia

Na snímke slovenské slalomárky zľava druhá Petra Vlhová a víťazka Veronika Velez-Zuzulová otvárajú šampanské na pódiu slalomu Svetového pohára žien v alpskom lyžovaní v Záhrebe 3. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. decembra (TASR) - Slovenské zjazdové lyžovanie má za sebou veľmi úspešný rok 2017, čo sa odzrkadlilo aj v ankete Športovec roka. V kategórii jednotlivcov sa historicky prvýkrát objavili v Top 3 až dve lyžiarky, Petra Vlhová obsadila druhé miesto a Veronika Velez Zuzulová skončila hneď za ňou. Obe boli navyše členkami aj miešaného družstva, spolu s Andreasom Žampom a Matejom Falatom, ktoré si na majstrovstvách sveta v St. Moritzi vyjazdilo striebro a vďaka tomu dosiahlo v koncoročnej ankete prvé miesto v kategórii kolektívov.Kým na začiatku roka dominovala na svahoch Velez Zuzulová, do novej sezóny vstúpila vynikajúcimi výkonmi jej mladšia kolegyňa a kamarátka. Tá vyhrala úvodný slalom SP v Levi, v Killingtone skončila druhá a rovnako aj v paralelnom slalome v Courchevel. V ankete ju zdolal iba Peter Sagan.povedala.Potešilo ju, že sa do Top 3 dostala aj druhá zástupkyňa jej športu a potešilo by ju, aj keby medzi nimi bolo poradie opačné.uviedla.Spomienkami sa vrátila aj k februáru v St. Moritzi, kde získala svoju prvú medailu na majstrovstvách sveta. Tesne jej ušla tá zo slalomu, v ktorom skončila na "zemiakovom" štvrtom mieste, v obráku bola ôsma, ale všetko si vynahradila v tímovej súťaži. "Keď sme vyhrali súťaž miešaných družstiev boli to pekné momenty a veľká vec pre Slovensko. Som rada, že som mohla byť v tom tíme, a že mám prvú medaily z MS," dodala.Velez Zuzulovú výsledok v ankete potešil, aj keď ankety príliš nerieši.