ANO chce pripraviť koaličnú zmluvu do dvoch týždňov

Na snímke prvý podpredseda hnutia ANO Jaroslav Faltýnek. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 22. apríla (TASR) - Hnutie ANO chce do dvoch týždňov pripraviť text koaličnej zmluvy s ČSSD. Uviedol to prvý podpredseda ANO Jaroslav Faltýnek v nedeľňajšej relácii Otázky Václava Moravca v Českej televízii." vyhlásil Faltýnek. Programové záležitosti sa už podľa neho podarilo vyriešiť aj s KSČM, ktorá by mala budúcu koaličnú vládu ANO a ČSSD podporovať.Rokovania o novom kabinete schválil v sobotu zjazd KSČM a v nedeľu aj vedenie sociálnych demokratov. Podľa Faltýnka by sa teraz mohli vzačať rozhovory v trojstrannom formáte.Predseda komunistov Vojtěch Filip sa v sobotu vyjadril, že KSČM je pripravená začať takéto schôdzky už na budúci týždeň. Hovoril tiež o tom, že komunisti majú výhrady voči niektorým členom súčasnej vlády v demisii.Faltýnek nevylúčil, že by k niektorým personálnym zmenám vo vláde mohlo dôjsť. Jednotlivých ministrov však ale podľa neho musí zhodnotiť premiér v demisii Andrej Babiš.