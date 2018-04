ANO opäť rokovalo s ČSSD o vláde

Na snímke predseda ČSSD Jan Hamáček. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 17. apríla (TASR) - Hnutie ANO českého premiéra v demisii Andreja Babiša v pondelok večer znovu rokovalo so zástupcami sociálnych demokratov o možnosti zostavenia novej vlády. Schôdzka sa skončila zhruba po 90 minútach, ale podrobnosti o jej obsahu a výsledkoch nie sú známe, informovali české spravodajské servery.Predseda ČSSD Jan Hamáček po stretnutí uviedol, že ANO prišlo so svojou predstavou, za akých podmienok by mohli pokračovať rokovania o vládnej spolupráci, bližšie ju ale neopísal.cituje Hamáčka web Novinky.cz s tým, že oba orgány sa zídu tento týždeň.Hnutie ANO pondelňajšie stretnutie nekomentovalo vôbec. Jeho hovorkyňa Lucie Kubovičová novinárom povedala, že podmienka ČSSD bola, aby sa výsledky najskôr dozvedelo vedenie sociálnych demokratov. ANO podľa nej nechce ohroziť rokovania.Za ČSSD sa na schôdzke zúčastnili šéf strany Jan Hamáček, prvý podpredseda Jiří Zimola a podpredsedovia Martin Netolický a Roman Onderka. ANO zastupovali Andrej Babiš, podpredseda Jaroslav Faltýnek a vicepremiér v demisii Richard Brabec.Pred rokovaním zdroj blízky vedeniu ČSSD povedal webu iDNES.cz, že nebude stačiť, ak Andrej Babiš ponúkne, že by rezort vnútra, ktorý chcú získať sociálni demokrati, viedol nestraník prijateľný pre obe strany.konštatoval.Tento variant v nedeľu spomenul šéf Poslaneckej snemovne Radek Vondráček z ANO. Nestraník, ktorý by bol prijateľný pre ČSSD i ANO, by sa však podľa iDNES.cz ťažko hľadal.Na spoločné rokovanie vyzvalo vo štvrtok (12.4.) predsedníctvo hnutia ANO, ktoré z väčšej časti nechcelo menšinou vládu podporovanú stranou Sloboda a priama demokracia (SPD), ako to Babišovi odporúčal aj prezident Miloš Zeman.Predchádzajúce rokovaniach ANO a ČSSD stroskotali na poste ministra vnútra. Podľa neoficiálnych informácií je ale teraz Babiš pripravený rezort vnútra ČSSD ponúknuť. Sociálni demokrati by tiež mali získať posty ministra zahraničných vecí a kultúry, ktoré im ANO ponúklo už minule. Druhá Babišovho vláda by znamenala koniec pre súčasného šéfa diplomacie Martina Stropnického (ANO), ktorý sa má údajne presunúť do Bruselu, informuje televízia ČT24.