ANO trvá na Babišovi v čele vlády, postoj k SPD poslancov rozdeľuje

Na archívnej snímke Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 10. apríla (TASR) - Jediným kandidátom hnutia ANO na českého predsedu vlády zostáva aj po krachu rokovaní o vláde so sociálnymi demokratmi doterajší premiér v demisii Andrej Babiš. Zhodol sa na tom v utorok poslanecký klub ANO.Približne tretina až polovica klubu má však podľa informácií spravodajského serveru iDNES.cz výhrady k spolupráci s hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru.povedal iDNES.cz zdroj z ANO. Najsilnejšie hnutie v snemovni má 78 poslancov. Odchod z politiky už oznámil minister spravodlivosti Robert Pelikán, ktorý nechce byť v budúcej vláde. Proti spolupráci s SPD je aj minister dopravy Dan Ťok a minister zahraničných vecí Martin Stropnický.uviedol šéf poslancov hnutia Jaroslav Faltýnek. Babiš mieri v utorok večer do Lánov za prezidentom Milošom Zemanom vypočuť si jeho názor na to, ako by malo zostavovanie vlády ďalej vyzerať. Čaká sa na to, či dá Babišovi ešte šancu vládu zostavovať, alebo ukáže na niekoho iného.Babiš síce získal jednoznačnú podporu klubu, ale zároveň sa mu veľmi zúžil vyjednávací priestor - záujem mať niečo spoločného s vládou vedenou Babišom majú podľa iDNES.cz len dve extrémne strany - komunisti a SPD.Okamura povedal, že chce rokovať o možnosti realizácie programu SPD na vládnej úrovni. Vo štvrtok popoludní o tom bude hovoriť s prezidentom. Komunista Vojtěch Filip zamieri do Lánov za Zemanom v stredu.Komunisti odmietajú členstvo Česka v NATO, hnutie SPD Tomia Okamuru je zase proti tomu, aby bola krajina v Európskej únii. Českej republike tak v prípade vlády postavenej na tejto konfigurácii hrozí podľa iDNES.cz medzinárodná izolácia.Šesť ostatných strán v snemovni nechce mať s vládou vedenou trestne stíhaným politikom nič spoločné - ODS, Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutie STAN.S novým prekvapujúcim variantom, ako by sa mohlo vyriešiť pol roka od volieb vlečúce sa rokovanie o vláde, prišiel v utorok šéf ľudovcov Pavel Bělobrádek. Bola by to menšinová vláda šiestich strán, ktoré majú dohromady 85 poslancov, a tú by podľa neho mohlo tolerovať ANO so 78 poslancami. Komunisti a Okamurova SPD by zostali úplne bokom, bez vplyvu.povedal Bělobrádek.Argumentoval tým, že šesť demokratických strán v Snemovni má dohromady viac poslancov (85) než ANO (78).dodal Bělobrádek.