Antivaxeri sú i medzi majiteľmi psov a mačiek, ich počet narastá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. augusta (TASR) – Čoraz viac majiteľov nechce dať zaočkovať psy a mačky proti besnote, hoci je to povinné. Antivakcinačné kampane sa totiž šíria i v tejto komunite ľudí, nielen medzi rodičmi detí, tvrdí Tibor Brauner, prezident Slovenskej komory veterinárnych lekárov. Za nerešpektovanie zákona hrozí majiteľom sankcia v hodnote stoviek eur.Podľa Braunera nejde o veľkú skupinu takto zmýšľajúcich majiteľov, nárast ich počtu však vidieť.uviedol pre TASR. Majitelia majú obavy aj pred nežiaducimi účinkami, tie sa podľa šéfa veterinárnej komory prejavujú iba vo veľmi malom percente - najčastejšie cez alergické reakcie, ktoré sa následne dajú riešiť.spresnil Brauner. Väčšina majiteľov podľa neho pristupuje k problematike zodpovedne.Psy a mačky treba povinne očkovať proti besnote. Existuje aj odporúčané očkovanie, to majiteľ nemusí zo zákona zabezpečiť. Medzi odporúčané očkovanie pre psy sa zaraďuje to proti psinkovému komplexu, borelióze či leptospiróze. U mačiek ide o vakcináciu proti panleukopénii či virózam dýchacích ciest.Alergické reakcie spôsobuje zväčša vakcína proti leptospiróze, ktorá sa medzi psami nevyskytuje až tak často.vysvetlil Brauner. Skúsení chovatelia si totiž podľa neho ešte pamätajú veľkú vlnu smrteľnej psinky v 90. rokoch či parvovirózy v 80. rokoch.Štátna veterinárna a potravinová správa neplánuje rozšíriť povinnosti vakcinácie proti iným chorobám u psov a mačiek, to proti besnote je podľa nej postačujúce.uviedla Zuzana Peiger Ačjaková z ministerstva pôdohospodárstva. Podľa nej je teda na vlastníkovi alebo držiteľovi zvieraťa, pre aké vakcinácie sa rozhodne.Antivakcinačné aktivity sa na Slovensku začali častejšie objavovať v roku 2000. Pravdepodobne to súvisí s internetizáciou spoločnosti a rozvojom sociálnych sietí, upozornil nedávno Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.