Antológia Slovenskej populárnej hudby sa rozširuje o 77 skladieb

Ilustračná snímka. Foto: Martin Starovič Foto: Martin Starovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. mája (TASR) - Hudobný fond v koprodukcii s hudobným vydavateľstvom Opus rozširuje Antológiu slovenskej populárnej hudby o tri ďalšie disky a prináša tak ďalších 77 skladieb doplňujúcich túto kolekciu. Vychádza pod názvom +77 Antológia slovenskej populárnej hudby. Jej zostavovateľom je Pavol Zelenay.Podľa neho booklet vložený do boxu Antológie uvádza stručný prehľad vývinu slovenskej populárnej hudby počas prvých tridsiatich rokov jej existencie a krátke profily významnejších aktérov. Edícia +77 k Antológii už preto nemá ambíciu prinášať nové historické fakty. Inak je to s piesňami. Prvé roky slovenskej modernej populárnej hudby boli poznamenané kvantitatívne veľmi skromnou tvorbou. Veľa z nej sa dostalo do základného projektu Antológie, takže je len prirodzené, že rozširovanie výberu v tomto projekte sa začína až rokom 1939, kedy počet nových piesní značne narástol. Na ich tvorbe sa podieľali ďalší autori i speváci, ktorým tiež treba venovať náležitú pozornosť.Zostavu 77 piesní otvára skladba z autorského pera Gejzu Dusíka Do kolečka, do kola z roku 1939 v podaní Františka Krištofa Veselého, medzi ďalšími piesňami sú Mám ja jedno dievča z roku 1941 a Najkrajší valčík z roku 1942, obe v podaní Františka Krištofa Veselého, Len jediný muž z roku 1944 v podaní Anny Petrovskej, Dedinka ty milá z rovnakého roku z repertoáru Krištofa Veselého, Pošepkaj mi tíško z roku 1947 spieva Viera Racková, Počkaj dievča z roku 1950 spievajú Fero Benkovský a Laco Vojtko, Rozmarín zelený z roku 1952 v podaní Bohuša Hanáka, Svetlo a tieň z roku 1954 v podaní Václava Petlana, z rovnakého roku aj pieseň Písmená lásky v podaní Melánie Olláryovej či Najkrajší deň, nahrávka Jozefa Borároša z roku 1957. Záverečnou je skladba Rád mám hviezdy v tvojich očiach z roku 1963 v podaní Jozefa Kuchára.povedal pre TASR zostavovateľ antológie Pavol Zelenay.uviedol pre TASR riaditeľ Hudobného fondu Matúš Jakabčic.