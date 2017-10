ANTON HRNKO: ČSR pohla slovenskú kultúru a prispela k demokratizácii

Na archívnej snímke Anton Hrnko Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) – Sté výročie vzniku Československej republiky (ČSR) a 25. výročie vzniku Slovenskej republiky sú súčasťou toku jedného procesu, ktorý začal v marcovej revolúcii 1848, pokračoval Žiadosťami slovenského národa, prijatím uhorského národnostného zákona v roku 1868, ktorý Slovákom ukázal, že ako národ budúcnosť v Uhorsku nemajú. Preto sa Slováci pred prvou svetovou vojnou zamysleli, kde a akým smerom sa majú uberať. Povedal to poslanec Národnej rady SR a historik Anton Hrnko (SNS) na dvojdňovej vedeckej konferencii Slovenské emancipačné a štátoprávne úsilia v 20. storočí, ktorá sa v stredu začala v Bratislave.Hrnko sa v tejto súvislosti venoval vzniku ČSR, jej miestu a významu v slovenských dejinách. Okrem iného vyzdvihol úlohu Slovákov v zahraničí, ktorí sa pred jej vznikom zaoberali myšlienkou, s kým majú realizovať, čo im patrí, pokiaľ ide o riešenie štátoprávneho usporiadania.pripomenul Hrnko. Vyhlásenie ČSR podľa neho nemalo legitimitu.doplnil.Medzivojnová ČSR bola podľa Hrnka pre Slovensko z ekonomického hľadiska katastrofou.povedal. Naopak, ČSR podľa nehoprispela k jej otvorenosti a rozvoju národnej vzdelanosti. Priniesla tiež všeobecnú demokratizáciu aslovenskej spoločnosti, ktorá bola do značnej miery patriarchálna.konštatoval Hrnko.Ako dodal, ČSR sa nepodarilo vyriešiť štátoprávne postavenie Slovákov, ktorí ju vnímali ako nový štát a nie ako obnovenie českej štátnosti. Slováci však podľa neho počas existencie medzivojnovej republiky štátoprávne dozreli a boli schopní prevziať veci do svojich rúk.Účastníci konferencie, ktorú organizujú Historický odbor a Slovenský historický ústav Matice Slovenskej, sa budú počas dvoch dní venovať okrem iných tém aj slovenskej otázke v Uhorsku v druhej polovici 19. storočia, úsiliu amerických Slovákov o naplnenie Pittsburskej dohody, Martinskej deklarácii či predstavám povstaleckej Slovenskej národnej rady o postavení Slovenska v obnovenej ČSR.