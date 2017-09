Anton Karol Bielek stál pri vzniku Slovenskej ligy v Amerike

Poštovú známku, obálku prvého dňa a pamätné listy, ktoré boli venované stému výročiu založenia Slovenskej ligy v Amerike vydala 15. mája 2007 v Bratislave Slovenská pošta a. s. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Žilina/Bratislava 10. septembra (TASR) – Spisovateľ a publicista Anton Karol Bielek bol členom prípravného výboru zakladajúceho zhromaždenie Slovenskej ligy v Amerike. V nedeľu 10. septembra uplynie 160 rokov od jeho narodenia.Jeho publicistická a propagandistická činnosť v Spojených štátoch amerických (USA) inšpirovala schôdze krajanov, ktorí v roku 1907 pripravili založenie Slovenskej ligy v Amerike, vrcholnej organizácie amerických Slovákov.Anton Karol Bielek sa narodil 10. septembra 1857 v Bytčici, ktorá je dnes mestskou časťou Žiliny. Študoval na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom (1876-1878), bol však vylúčený za panslavizmus. V roku 1879 zmaturoval súkromne.Učiteľsky pôsobil vo Fačkove (1879-1885), v Dohňanoch (1885-1889) a v Zubáku (1889-1890). V roku 1890 pracoval ako vydavateľský pracovník a redaktor nakladateľstva Karola Salvu v Ružomberku, administrátorom Národných novín bol v rokoch 1891-1897 a v období 1891-1904 bol úradníkom Tatra banky v Martine. V roku 1904 sa neúspešne pokúšal založiť noviny v Žiline. Dva roky (1904-1906) bol zamestnaný ako redaktor Katolíckych novín v Trnave, neskôr v Skalici.V roku 1906 Anton Karol Bielek emigroval pred súdnym stíhaním do USA, kde v rokoch 1906-1909 pôsobil ako redaktor novín Slovák v Amerike. Neskôr sa stal členom dozorného výboru Slovenskej ligy v Amerike.Príslušník prvej vlny slovenského literárneho realizmu tvoril od roku 1879. Začal básňami a dielami pre deti a mládež, od roku 1882 sa venoval výlučne próze. Debutoval novelou V zátiší horskom so zjavnými vplyvmi Svetozára Hurbana-Vajanského. Po vydaní svojej najrozsiahlejšej prózy Pre cudzie viny a pre spoluprácu s Karolom Salvom sa Anton Karol Bielek dostal do dlhotrvajúceho sporu s martinským kultúrnym centrom, čo zásadne ovplyvnilo ďalší priebeh jeho života a literárnej tvorby a determinovalo aj jeho spoločenské postoje.V črtách, poviedkach a novelách situovaných spravidla do horského prostredia Kysúc, čerpal autor zo života dedinského ľudu. Príkladom sú diela Poviestka z hôr, Obrázky z hôr či Na vysokých horách. Novelou Z dôb utrpenia pretestoval proti násilnému odvážaniu kysuckých sirôt do maďarských krajov a ich odnárodňovaniu.Bielek bol priekopníkom dynamickejších tendencií v slovenskom novinárstve. Ľudové noviny, ktorých bol zakladateľom, vo vrcholnom období konkurovali Národným novinám. S Martinom Kukučínom vydal Slovenské besiedky a Slovenský kalendár (ročníky 1887 a 1888), pre Karola Salvu zredigoval beletristický zábavník Besedy, ktorý v mnohých aspektoch dopĺňal vtedy stagnujúce Slovenské pohľady.Mnohostranný publicista a popularizátor sa orientoval najmä na hospodárske pomery a národnostný útlak, svoje články často zameriaval regionalisticky. V období rokov 1879 až 1910 prispieval do 18 periodík vrátane titulov Národný hlásnik, Slovenské pohľady, Literárne listy, Vesna či Zora. Bol tiež autorom článkov o príčinách a následkoch slovenského vysťahovalectva a proti maďarizácii.Prívrženec česko-slovenského jazykového a literárneho zblíženia od roku 1902 udržiaval úzke styky s Československou jednotou v českej Prahe. Pôsobil ako činiteľ v neskorších sporoch medzi martinským kultúrnym centrom a hlasistami.Prozaik a novinár Anton Karol Bielek zomrel 27. januára 1911 v rakúskej Viedni.