Anton Radvanský bol v kaštieli svojich predkov

Banská Bystrica 9. septembra (TASR) - Kaštieľ Radvanských v banskobystrickej časti Radvaň, ktorý je v súčasnom období v rekonštrukcii, dnes navštívil Anton Radvanský s rodinou. V súčasnosti žije v Paríži. Jeho predkovia vlastnili kaštieľ v Radvani a všetky predošlé stavby na tomto mieste od 13. storočia až do konca druhej svetovej vojny.A. Radvanský, ktorý je v týchto dňoch na pozvanie mesta pri príležitosti 360. výročia Radvanského jarmoku, sa zaujímal najmä o aktuálny stav kaštieľa a postup rekonštrukčných prác. Ako uviedol, rád sa na toto miesto opäť po takmer troch desaťročiach vrátil, aj keď stav z roku 1990, kedy tam bol prvý raz, sa dodnes príliš nezmenil.Podľa Matúša Oľhu z Akadémie umení (AU) v Banskej Bystrici, ktorá aktuálne kaštieľ vlastní, rekonštrukcia má od minulého roku za sebou približne pätinu plánovaných prác. Prvým krokom obnovy pomohol najmä grant z Úradu vlády SR vo výške milión eur.povedal pre TASR Oľha.AU sa v súčinnosti s mestom Banská Bystrica usiluje získať ďalšie financie potrebné na dokončenie stavby.dodal.Z kaštieľa Radvanských by malo byť produkčné centrum AU. Zároveň by to mal byť kultúrno-spoločenský priestor, ktorý by mal slúžiť širokému publiku. V meste totiž takýto priestor dlhodobo chýba.Kaštieľ vznikol v prvej polovici 16. storočia. Za kultúrnu pamiatku bol kaštieľ vyhlásený v roku 1963. Do majetku mesta Banská Bystrica prešiel v roku 1994. Dovtedy v kaštieli sídlil okresný archív. Posledná rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1958.