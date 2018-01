Anton SIEKEL pred ZOH v Pjongčangu: Získať tri medaily by bol úplný sen

Už o pár dní sa v juhokórejskom Pjongčangu začnú XXIII. Zimné olympijské hry (9. - 25. februára), na ktorých sa už tradične pobijú o cenné kovy aj slovenskí športovci. Azda najväčšie šance vkladajú fanúšikovia spod Tatier do biatlonistky Anastasie Kuzminovej a lyžiarky Petry Vlhovej, no prekvapiť môžu aj iní. Ako to vidí prezident Slovenského olympijského výboru (SOV), na ktoré disciplíny sa najviac teší, či aké stretnutia na diplomatickom poli ho v dejisku februárovej olympiády čakajú, nám porozprával v televíznom štúdiu TABLET.TV.



Kým pred štyrmi rokmi na podujatí pod piatimi kruhmi v ruskom Soči reprezentovalo SR 63 športovcov v deviatich odvetviach, tento rok ich bude v Pjongčangu o čosi menej. Bojovať o medaily bude, aj vrátane hokejistov, 56-členná výprava športovcov, ktorá sa o ne pobije v siedmich disciplínách. „Myslím si, že tieto čísla nevyjadrujú silu slovenského športu v medzinárodnom ponímaní. Kritéria sú nastavené tak, aby sa na olympijské hry kvalifikovali len tí najlepší, pričom niekedy rozhoduje viac šťastia, inokedy zasa forma či zdravotný stav. Posudzovať teda úspechy našich športovcov podľa počtu výpravy by asi nebolo úplne správne a presné. Na olympiádu ideme pri niektorých menách aj s tými najvyššími ambíciami, no rovnako dôležité pre mňa je, a zároveň som o tom presvedčený, že každý člen našej výpravy bude prezentovať Slovensko ako krajinu, ktorej športovci sú ozajstní bojovníci so srdcom,“ rozhovoril sa prezident SOV Anton Siekel.



POZRITE SI CELÚ TELEVÍZNU DEBATU S ANTONOM SIEKELOM:







Určite najväčšie šance vkladajú slovenskí fanúšikovia do už dvojnásobnej olympijskej víťazky z biatlonu Anastasie Kuzminovej či 22-ročnej lyžiarky Petry Vlhovej. „Myslím si, že v uplynulých dňoch každý športový fanúšik veľmi pozorne sledoval výkony Nasti i Peti a vedel, že obe majú na to, aby bojovali o tie najvyššie priečky. Tu je teda môj pohľad úplne rovnaký ako u každého slovenského športového priaznivca. Pri tejto téme by som rád spomenul výkon Veroniky Zuzulovej po jej návrate do súťažného kolotoča po zranení. Ona taktiež nepôjde do Pjongčangu bojovať iba o umiestnenie, ale určite sa pobije o medailu. Rád by som však spomenul aj hokejistov, ktorí budú mať takisto veľkú príležitosť ukázať, že Slovensko na hokejovú mapu právom patrí a možno aj využijú neúčasť hráčov NHL na to, aby prekvapili a zabojovali o čo najlepší výsledok,“ zamyslel sa Siekel, pre ktorého to bude prvá olympiáda v pozícii prezidenta Slovenského olympijského výboru.



Špecificky sledovaný býva na olympiáde práve hokejový turnaj, ktorý však bude, ako už bolo spomenuté, tento rok ochudobnený o hráčov zámorskej NHL. „Od začiatku tvrdím, že to je veľká škoda pre šport ako taký a pre hokej zvlášť. Ak dám bokom biznisovú otázku, myslím si, že existujú určité vyššie princípy, ktoré by mali v športe platiť a práve jeho propagácia na takomto veľkom podujatí je na to vynikajúca príležitosť. Na druhej strane je to príležitosť pre slovenský hokej ukázať, že má aj ďalšiu generáciu, ktorá síce nepôsobí v najlepšej súťaži na svete, ale má na to, aby vytvorila správny tím, chémiu v kabíne a menšie množstvo skúseností nahradila tímovým duchom a bojovnosťou. V takom prípade sú šance na úspech veľmi reálne,“ pokračoval prvý muž SOV.

Športovcom by prial vyššie odmeny



Pre našich reprezentantov bolo pozitívnou správou, že SOV zvýšil odmeny za medailové umiestnenia. Za olympijské zlato v individuálnom športe dostane slovenský športovec 50-tisíc eur, za striebornú medailu 40-tisíc a za bronzovú 30-tisíc eur. Prémie za umiestnenia od štvrtého po ôsme miesto sú nasledovné: 20-tisíc, 15-tisíc, 10-tisíc, 8-tisíc a 6-tisíc eur. V kolektívnych športoch je odmena pre každého člena družstva v prípade umiestnenia na 1.-6. mieste stanovená na 15-tisíc, 13-tisíc, 11-tisíc, 9-tisíc, 6-tisíc, resp. 4-tisíc eur. „Dva olympijské cykly dozadu boli odmeny v rovnakej výške a ja sa domnievam, že ich navýšenie by mohlo byť otázkou akejsi symboliky. Z pohľadu športovca však tá suma stále nie je taká, akú by som im želal. Ja osobne by som si prial, aby dostávali ďaleko viac, pretože po tých rokoch tvrdej driny a obety idú reprezentovať krajinu v najsilnejšej konkurencii, akú si len vieme predstaviť. Finančná čiastka je teda len jedna časť odmeny, tá druhá, ktorej ja kladiem väčší dôraz, je spoločenské uznanie a určitá satisfakcia povedať im, že si vážime, čo pre Slovensko robia a ako ho reprezentujú,“ ozrejmil Siekel.

Tak ako tohtoročnú olympiádu oficiálne odštartuje 9. februára otvárací ceremoniál, tak ju o šestnásť dní neskôr ukončí aj záverečný. S čím bude v posledný deň ZOH, ktorý pripadá na 25. február, spokojný Anton Siekel? „Pri takýchto otázkach sa stále snažím vyhnúť priamej odpovedi, ale len s ohľadom na to, že tá medaila je úžasná, je to niečo, z čoho sa budeme všetci tešiť a budeme zažívať úžasný pocit, keď ju uvidíme niektorému z našich športovcov na hrudi. Čiže, akákoľvek medaila bude pre mňa úspechom, dve budú niečo mimoriadne a tri úplný sen. Pre mňa je však rovnako dôležité, ak vôbec nie dôležitejšie, aby naši športovci boli sami spokojní, aby prišli s tým, že išli na doraz, podali najlepší výkon, akého boli schopní, reprezentovali Slovensko tak, ako bolo v ich silách a za nič sa nehanbia. A ak to bude to umiestnenie, ktoré zhodnotia ako svoje maximálne, budem spokojný aj ja,“ dodal Anton Siekel.