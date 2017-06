Antonio Bardem nasmeroval svoju kreatívnu energiu do filmov

V roku 1922 sa narodil španielsky filmový režisér JUAN ANTONIO BARDEM. Zomrel 30.10.2002. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid/Bratislava 2. júna (TASR) – Nová generácia španielskych režisérov, vedená Juanom Antoniom Bardemom a Louisom Garcíom Berlangom, sa objavila v 50. rokoch 20. storočia. Na oboch umelcov mal vplyv taliansky neorealizmus. Juan Antonio Bardem, od narodenia ktorého v piatok 2. júna uplynie 95 rokov, nasmeroval svoju kreatívnu energiu do tvorby filmov v Španielsku a v koprodukcii v Taliansku, Francúzsku a Argentíne.Juan Antonio Bardem Muńoz, čo je jeho plné meno, sa narodil 2. júna 1922 v hlavnom meste Španielska. Pochádzal z hereckej rodiny. Absolvoval vysokú poľnohospodársku školu (la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos) v Madride, po jej skončení pracoval vo filmovej sekcii ministerstva poľnohospodárstva. V roku 1947, po založení madridskej Filmovej akadémie (Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas), patril medzi prvých jej poslucháčov. Spolupracoval s režisérom Berlangom na viacerých filmových projektoch.Z toho obdobia pochádza jeho prvý film, veselohra Esa pareja feliz (Táto šťastná dvojica, 1953). Sám nakrútil film z prostredia kočovnej divadelnej spoločnosti Cómicos (Herci,1954).V roku 1955 mu získala doma aj za hranicami viacero vysokých pôct psychologická dráma Muerte de un ciclista (Smrť bicyklistu). Pre film La Venganza (Pomsta, 1958) mal tvorca vážne problémy s cenzúrou. Okrem väznenia pre Bardema znamenal aj medzinárodný škandál. Snímka bola nominovaná na Oscara za najlepší cudzojazyčný film.V roku 1963 autorsky nazrel do prostredia zapadnutého španielskeho mestečka, v ktorom vyvolala morálne pobúrenie herečka kočovnej spoločnosti svojím flirtom s miestnym lekárom. Film sa stal známym pod názvom Nunca pasa neda (Tadiaľ prešla žena). Snímka mu v tom istom roku priniesla Zlatého leva za najlepší film na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach.V roku 1953 Bardem a Berlanga založili filmový časopis Objetivo, ktorý existoval až do roku 1956.Režisér Bardem je strýkom úspešného a často obsadzovaného herca Javiera Bardema. Umelec zomrel 30. októbra 2002 v Madride vo veku 80 rokov.