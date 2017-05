AOPP: Pokuty za objednanie pacienta na presný čas poplatky nezastavia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 26. mája (TASR) - Zavedenie vysokých pokút pre ambulancie za objednávanie pacienta na presný čas za úhradu nezastaví vyberanie poplatkov. Takto reaguje Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) na nedávny návrh ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD).Ten avizoval, že vyberanie nepovolených úhrad môže po novom ambulancie vyjsť na 10.000 eur. Schváliť to ešte bude musieť vláda a parlament.povedala prezidentka AOPP Mária Lévyová.Zákaz vyberania poplatkov za objednanie k lekárovi platí už v súčasnosti. Lévyová hovorí, že lekári si to vykompenzovali inými,Drucker povedal, že si na to dá pozor. Prísne pokutovať chce i externé spoločnosti, ktoré objednávanie ľudí k lekárovi za úhradu často označovali za "manažovanie pacienta", čím chceli zákon obísť.Pacient má podľa Lévyovej vedieť, na čo má zo zákona nárok. Navrhuje jasne definovať služby a výkony, súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.uviedla. Drucker už informoval, že na tom pracuje.