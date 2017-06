AP: USA vyšlú do Afganistanu takmer 4000 dodatočných vojakov

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Washington 16. júna (TASR) - Spojené štáty vyšlú do Afganistanu takmer 4000 dodatočných vojakov, informovala dnes agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa tohto zdroja by oficiálne oznámenie tohto rozhodnutia ministra obrany Jima Mattisa mohlo zaznieť už na budúci týždeň.Trump udelil Mattisovi právomoc stanoviť počet vojakov na vyslanie do Afganistanu, kde USA už nemajú dostatok síl, aby pomohli miestnej armáde v boji proti militantnému hnutiu Taliban. Výzvy na silnejšiu americkú prítomnosť v Afganistane podnietila aj rastúca hrozba tzv. Islamského štátu, ktorý už viackrát zaútočil v hlavnom meste Kábul.Podľa nemenovaného predstaviteľa Trumpovej administratívy bude väčšina vyslaných amerických vojakov poskytovať výcvik a poradenstvo afganským silám. Menšia časť by mala pôsobiť v protiteroristických operáciách proti Talibanu a Islamskému štátu.Ešte v roku 2009 vtedajší prezident USA Barack Obama vyslal do Afganistanu 30.000 dodatočných vojakov, čím ich celkový počet dosiahol 100.000. Potom však nariadil stiahnutie armády. Dnes majú USA v Afganistane zhruba 8400 vojakov.