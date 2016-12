Aplikácia BiznisInfo uľahčí mladým podnikanie

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 29. decembra (TASR) - Ak by podnikateľ chcel na 100 % splniť všetky legislatívne predpisy, strávil by študovaním zákonov a ich novelizácií viac času, ako by venoval samotnému podnikaniu. Len 10 kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikanie sa v roku 2016 menilo takmer 40-krát, čo je zmena niektorého z nich v priemere každých 10 dní. Tvrdí Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS).Aby sa mladí podnikatelia mohli sústrediť na podnikanie a zároveň sa vyhli zbytočným nepríjemnostiam súvisiacim s neznalosťou regulácií a zmien v zákonoch, prichádza ZMPS s virtuálnym pomocníkom. Ten zjednoduší život mnohým podnikateľom, pretože získajú potrebný prehľad o svojich povinnostiach bez toho, že by museli stráviť hodiny sledovaním tvorby zákonov či študovaním paragrafov.Aplikácia BiznisInfo ľudskou rečou pretlmočí neraz komplikované legislatívne formulácie a upozorní na ich podstatu. Po špecifikovaní oblasti, v ktorej podnikateľ pôsobí, bude aplikácia za neho sledovať schválené novelizácie zákonov týkajúcich sa konkrétnej oblasti biznisu. Včas na ne podnikateľa upozorní a navyše stručne spresní povinnosti, ktoré mu zmena pravidiel prinesie. Podnikateľom tak vďaka nej napríklad neujde termín oficiálneho začiatku povinnej elektronickej komunikácie štátu s podnikateľmi, zvyšovanie minimálnej mzdy či informácia o novej právnej forme podnikania – jednoduchej akciovej spoločnosti.Aplikácia má aj ďalšie benefity. "povedal pre TASR Solík.Aplikácia je bezplatne dostupná pre smartfóny s operačným systémom Android a iOS v AppStore, resp. Google Play.Aplikáciu BiznisInfo vytvorilo ZMPS. Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.