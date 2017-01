Apokalytické hodiny sa opäť priblížili k polnoci. Čo za tým stojí?

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. januára (TASR) - Ručičky, známe aj ako Apokalyptické hodiny (Doomsday Clock), od štvrtka delia od polnoci len dve minúty a 30 sekúnd. V porovnaní s rokom 2016 sa ručička posunula k polnoci o 30 sekúnd.Experti z organizácie Bulletin of the Atomic Scientist, ktorí rozhodujú o tom, či sa minútová ručička k polnoci priblíži alebo od nej oddiali, vysvetlili, že nový posun ručičky k polnoci spôsobili najmä vyjadrenia nového amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom jadrových zbraní a jeho prvé činy v úrade, vrátane nominácií do vlády USA.Apokalyptické hodiny existujú od roku 1947, keď ich tím vedcov zostavil s úmyslom poukazovať na fakt, že svet sa blíži k atómovej vojne. Ich ručičky neboli tak blízko k polnoci ako teraz od roku 1953, keď Sovietsky zväz testoval svoju prvú vodíkovú bombu, čím sa začali preteky v zbrojení, vysvetlili vedci z Bulletin of the Atomic Scientist, medzi ktorými je aj 15 nositeľov Nobelovej ceny.Okrem Trumpovej rétoriky ako ďalšie dôvody priblíženia ručičiek k polnoci uviedli aj silný nárast nacionalizmu vo svete, otepľovanie planéty, celkové zhoršenie bezpečnosti vo svete, a to všetko v kontexte čoraz vyspelejších technológií.Vedci poukázali aj na to, že Spojené štáty a Rusko, ktoré spolu vlastnia 90 percent arzenálu jadrových zbraní, sú súpermi vo viacerých konfliktoch, napríklad v Sýrii a na Ukrajine. Obe krajiny súčasne pokračujú v modernizácii svojich jadrových arzenálov a rokovaniach o ich kontrole nie sú na dohľad.V zdôvodnení svojho rozhodnutia vedci uviedli i Severnú Kóreu, ktorá podnikla dve nové podzemné jadrové skúšky a jasne deklarovala, že bude pokračovať vo vývoji rakiet schopných niesť jadrové hlavice.O posúvaní ručičiek na Apokalyptických hodinách rozhoduje vedecká rada organizácie Bulletin of the Atomic Scientist, ktorá vznikla okolo rovnomenného časopisu vychádzajúceho od konca druhej svetovej vojny.Hodiny, ktoré sú umiestnené na univerzite v Chicagu, začali "odtikávat" v roku 1947, keď boli nastavená na sedem minút pred polnocou. Odvtedy sa s nimi hýbalo 19-krát.Okrem spomínaného roku 1953 bol krízovým momentom aj rok 1984, keď vrcholili preteky v zbrojení. Hodiny vtedy ukazovali. Najďalej od polnoci - celých 17 minút - boli hodiny po rozpade ZSSR v roku 1991.