Apple chce raz vyrábať len z obnoviteľných a recyklovaných materiálov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cupertino 22. apríla (TASR) - Apple si stanovil dlhodobý cieľ, že v budúcnosti sa v rámci svojho výrobného reťazca zaobíde bez ťažby nových surovín.Americký koncern si vo svojej aktuálnej ekologickej správe zverejnenej vo štvrtok (20. 4.) síce nestanovil žiaden pevný termín, kedy to dosiahne, ale len uviedol, že závislosť od ťažby surovín by sa mala jedného dňa úplne skončiť. Apple chce vytvoriť uzavretý dodávateľský reťazec, v rámci ktorého by sa vyrábali produkty len z obnoviteľných zdrojov alebo materiálov získaných recykláciou. Koncern už niekoľko rokov vsádza na obnoviteľné zdroje energie.Apple je prvou technologickou firmou, ktorá si verejne stanovila takýto cieľ. Ekológovia ostro kritizujú prudko rastúce odvetvie inteligentných mobilných telefónov, že navádza užívateľov, aby kupovali nové prístroje už po krátkom čase ich užívania. Vlani sa po celom svete predalo vyše 1,5 miliardy smartfónov.V elektronických prístrojoch sa používajú minerály a takzvané vzácne zeminy, ktorých ťažba je často nebezpečná a neekologická. Apple a ďalší výrobcovia už prisľúbili, že budú používať len zodpovedne produkované materiály. Kritici však tvrdia, že pôvod týchto materiálov sa často dá vystopovať len veľmi ťažko.