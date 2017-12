Apple sa ospravedlnil zákazníkom za spomalenie starších iPhonov

Na snímke iPhone 8. Foto: Facebook iPhone X Foto: Facebook iPhone X

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cupertino 29. decembra (TASR) - Apple sa ospravedlnil zákazníkom za to, že tajne spomalil staršie iPhony. Koncern tvrdí, že tento krok bol potrebný na to, aby sa zabránilo nečakanému vypnutiu telefónov z dôvodu vybitia batérie.Mnohí zákazníci interpretovali opatrenie ako spôsob, ktorým sa Apple snaží zvýšiť dopyt po novších modeloch iPhonov. Ich podozrenie tiež podporil fakt, že koncern spomalenie ani jeho dôvod neoznámil a dlhší čas tajil.Apple sa rozhodol, že odškodní zákazníkov tým, že si budú môcť podstatne lacnejšie kúpiť novú batériu, čo vyrieši problém. V Európe budú potrebná výmena batérie mimo záručnú lehotu pre iPhone 6 a novšie modely stáť do konca budúceho roka 29 eur namiesto 89 eur, koľko stála doteraz. V USA zlacnie výmena batérie o 50 USD zo 79 USD na 29 USD (24,18 eura).uviedol americký koncern na svojej internetovej stránke.Program výmeny pre iPhony 6 a novšie, ktoré potrebujú novú batériu, začne platiť na konci januára 2018. Koncern tiež uviedol, že na začiatku budúceho roka vydá aktualizáciu operačného systému, vďaka ktorej budú užívatelia lepšie informovaní o kondícii ich batérie, takže budú môcť zistiť, či jej stav ovplyvňuje výkon telefónu.(1 EUR = 1,1993 USD)