Apple sa po 5 rokoch opäť stal najväčším svetovým výrobcom smartfónov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. februára (TASR) - Nový iPhone 7 priniesol obrat. Apple sa po prekvapivo prudkom raste predaja počas vianočnej sezóny prvýkrát po piatich rokoch opäť stal najväčším svetovým výrobcom inteligentných telefónov.povedal v utorok (31. 1.) večer šéf Apple Tim Cook. Americký koncern profitoval aj z problémov svojho najväčšieho konkurenta Samsung, ktorý musel svoju novú vlajkovú loď Galaxy Note 7 stiahnuť z predaja, keďže hrozilo vznietenie telefónov. Investori na Wall Street prijali v utorok zverejnené výsledky Apple pozitívne a akcia koncernu v poburzovom obchodovaní vyskočila o 3 %. Krátkodobé vyhliadky však nie sú ružové, jednou z príčin je aj silný dolár.Apple počas vianočného kvartála predal 78,3 milióna smartfónov, čo bolo o 3,5 milióna viac, ako v rovnakom období rok predtým. To prekonalo odhady expertov. Odbyt juhokórejského koncernu Samsung podľa poradenskej firmy Strategy Analytics v posledných troch mesiacoch roka 2016 dosiahol 77,5 milióna inteligentných telefónov.Šéf Apple Tim Cook uviedol, že za rekordným predajom v uplynulom štvrťroku bol predovšetkým vysoký dopyt po väčšom modeli iPhone 7 Plus.