Apple v uplynulom kvartáli zvýšil zisk, predaj iPhonov však klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cupertino 3. mája (TASR) - Koncern Apple v 2. kvartáli (do 1. apríla) fiškálneho roka 2016/17 prekvapil Wall Street poklesom odbytu iPhonov. To signalizuje, že zákazníci zrejme obmedzili nákupy iPhonov v očakávaní novej verzie najdôležitejšieho produktu Apple, ktorý bude tento rok oslavovať desaťročie.Apple v uplynulom kvartáli predal 50,76 milióna iPhonov, pričom v rovnakom období vlani až 51,19 milióna. Analytici v priemere počítali s odbytom na úrovni 52,27 milióna telefónov. Šéf koncernu Tim Cook zdôvodnil pokles predaja iPhonov aj skorými a podrobnými oznámeniami týkajúcimi sa novej generácie telefónu, ktorý by mal byť uvedený na trh na jeseň. Od Apple sa napríklad očakáva nový dizajn, keďže iPhony sa od jesene 2014 dizajnovo nezmenili.Aj napriek zníženiu odbytu iPhonov tržby z ich predaja stúpli na 33,86 miliardy USD (31,01 miliardy eur) z 32,86 miliardy USD. Dôvodom bol zvýšený záujem o model iPhone 7 Plus. Priemerná cena iPhonu vzrástla na 655 USD zo 642 USD pred rokom.Zisk Apple sa v 2. kvartáli medziročne zvýšil o 4,8 % na 11,03 miliardy USD a tržby vzrástli o 4,6 % na 53,9 miliardy USD.Odbyt počítačov Mac v uplynulom štvrťroku stúpol o 4 % na 4,2 milióna prístrojov a tržby z ich predaja vzrástli o 14 % na 5,85 miliardy USD. Naopak, predaj iPadov klesol o 13 % na 8,9 milióna prístrojov a tržby z ich predaja padli o 12 % na 3,9 miliardy USD. Tržby v oblasti služieb, kam patrí streamovacia služba Apple Music, alebo predaj aplikácií, hudby a filmov, stúpli o 18 % na vyše 7 miliárd USD.