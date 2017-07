Arabské štáty informovali, že majú odpoveď Kataru na svoje požiadavky

Na archívnej zo 14. mája 2010 Katarčanka kráča pred mrakodrapom v Dauha. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubaj 5. júla (TASR) - Štvorica arabských krajín dnes informovala, že už má od Kataru odpoveď na svoje požiadavky. Ich splnenie zo strany Kataru je podmienkou pre ukončenie súčasnej diplomatickej krízy v Perzskom zálive.Bahrajn, Egypt, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE) v spoločnom vyhlásení, zverejnenom dnes skoro ráno, oznámili, že na reakciu Kataruodpovedia. Bližšie podrobnosti neuviedli. Agentúra AP však súčasne pripomenula, že ministri zahraničných vecí spomínaných štyroch štátov sa majú dnes stretnúť v Káhire.Arabské štáty dali v pondelok Kataru ešte dva dni na to, aby splnil trinásťbodový zoznam ich požiadaviek. Urobili tak po tom, ako kuvajtský emir požiadal o predĺženie lehoty v rámci svojho úsilia o urovnanie diplomatickej krízy.Arabské štáty zverejnili svoje požiadavky 22. júna a dali Kataru desať dní na ich splnenie. Nový konečný termín vypršal v utorok neskoro večer alebo dnes skoro ráno.Saudská Arábia, Egypt, Bahrajn a SAE prerušili 5. júna diplomatické styky s Katarom a zaviedli bojkot voči svojmu malému, no bohatému susedovi. Dauhu obviňujú okrem iného z podpory teroristických organizácií. K ich požiadavkám patrí obmedziť vzťahy s Iránom, vypovedať z krajiny tureckých vojakov či zatvoriť televíziu al-Džazíra.Katar už dlho popiera, že by podporoval extrémistické skupiny, a udržiava vzťahy s Iránom, keďže sa s ním delí o obrovské ťažobné pole zemného plynu pri svojom pobreží.Súčasná kríza je najhoršou svojho druhu v oblasti Perzského zálivu od vojny v roku 1991.