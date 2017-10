Arabsko-kurdské jednotky chcú dobyť Rakku v priebehu niekoľkých dní

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 16. októbra (TASR) - Sýrske demokratické sily (SDF) dnes vyhlásili, že severosýrske mesto Rakka, sčasti ovládané bojovníkmi takzvaného Islamského štátu (IS), bude už "za pár dní" plne pod ich kontrolou. Informovala o tom agentúra AP.Hovorca SDF Mustafá Bálí uviedol, že v blízkosti hlavnej nemocnice v Rakke prebiehajú ostré pouličné boje v rámci operácie zameranej na oslobodenie posledných častí mesta.Extrémistov, ktorí sa vzdali, odviezli do väznice pod vedením SDF v neďalekom meste Tabka, kde ich podrobujú výsluchu.SDF sú Spojenými štátmi podporované vojenské oddiely združujúce prevažne kurdské a arabské, ale aj asýrske, arménske a turkménske milície.Pred spustením konečnej ofenzívy mohli mesto opustiť sýrski bojovníci IS, ktorí sa vzdali. Na výzvu reagovalo 275 militantov aj s rodinami.Rakka bola svojho času hlavným mestom samozvaného kalifátu Islamského štátu. Jednotky SDF na ňu útočia od začiatku júna. Boje sa vlečú už dlhý čas kvôli silnému odporu militantov, ale aj kvôli prítomnosti civilného obyvateľstva, ktoré uviazlo v obliehanom meste.