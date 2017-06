Arabsko-kurdské jednotky prenikli do Rakky aj zo západu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 11. júna (TASR) - Bojovníci Spojenými štátmi podporovaných Sýrskych demokratických síl (SDF) dobyli štvrť v severozápadnej časti mesta Rakka, ktoré je metropolou samozvaného kalifátu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AP.Ozbrojenci SDFuvádza sa vo vyhlásení tejto aliancie združujúcej prevažne kurdské a arabské milície.Útočiace sily zo vzduchu podporujú lietadlá medzinárodnej koalície bojujúcej proti IS. Počas bojov o al-Romaníju zahynulo najmenej 12 džihádistov.Jednotky SDF spustili v utorok 6. júna vojenskú ofenzívu zameranú na dobytie Rakky. Už počas prvého dňa bojov sa im podarilo preniknúť do mesta od východu, keď dobyli tamojšiu štvrť Mušajlib.Samotnej ofenzíve predchádzalo obsadzovanie okolia mesta, ktoré trvalo sedem mesiacov. V meste sa zabarikádovalo približne 3000-4000 islamistov, ktorí sa na jeho obranu dôkladne pripravili, takže existujú obavy, že bitka o Rakku môže byť ešte dlhá a krvavá.Podľa agentúry Amák blízkej IS je mesto vystavené ničivým leteckým náletom a intenzívnej delostreleckej paľbe. V Rakke sa stále nachádza okolo 200.000 obyvateľov, ktorých by IS mohol využívať ako ľudské štíty. Pokusom o útek majú zabrániť ostreľovači a míny rozmiestnené okolo mesta.Džihádisti sú zabarikádovaní aj v strategicky významnej vojenskej základni severne od Rakky, o ktorú sa v súčasnosti zvádzajú tvrdé boje.