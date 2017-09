ARADY: Menová politika vytvára priestor na pokles úrokových sadzieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) už na svojom najbližšom zasadnutí k menovej politike - 26. októbra - pravdepodobne ohlási, aký bude ďalší osud kvantitatívneho uvoľňovania menovej politiky po konci roku 2017, dokedy bolo pôvodne naplánované minimálne pretrvanie programu nákupu aktív (APP).myslí si makroekonóm VÚB Andrej Arady.Ako ďalej povedal pre TASR, ECB však uisťuje finančné trhy, že oficiálne úrokové sadzby naďalej ostanú na svojom historickom minime (depozitná sadzba -0,4 %, kľúčová refinančná sadzba 0,0 %) ešte aj po ukončení programu nákupov aktív (APP). Teda dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo. Kľúčová refinančná sadzba zrejme ostane nezmenená až do polovice roka 2019, depozitná sadzba pravdepodobne len o pár mesiacov menej. Zatiaľ čo sa úrokové sadzby na aktívach s dlhšou splatnosťou nad 5 rokov už odrazili od dna, kratšie úrokové sadzby a sadzby na peňažnom trhu tak stále zotrvávajú v blízkosti svojich historických miním. Napríklad trojmesačný Euribor sa 27. septembra nachádzal na úrovni -0,329 %.Podľa Aradyho v domácej ekonomike však dlhodobo uvoľnená menová politika už prináša ovocie. Ekonomický rast sa drží stabilne nad úrovňou 3 % ročne, počet pracovných miest stúpol na historické maximum nad 2,52 milióna a ešte aktuálnejšie dáta registrovanej miery nezamestnanosti ukázali jej pokles na nové minimum, v auguste 2017 na 6,54 %. Zlepšená situácia na pracovnom trhu sa začína prejavovať aj v raste miezd.Kombinácia zvýšeného rastu príjmov obyvateľstva na jednej strane a pretrvanie historicky nízkych oficiálnych sadzieb menovej politiky na druhej strane, vytvára dodatočný priestor na ďalší pokles úrokových sadzieb pre koncových užívateľov. VÚB tento pozitívny efekt posúva v prospech svojich klientov a znižuje sadzby na hypotékach so splatnosťou do 5 rokov.