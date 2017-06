ARC Bratislava celkovo na 30. mieste testovacieho dňa Le Mans

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Edmund Őrzsik Foto: TASR/Edmund Őrzsik

Výsledky testovacieho dňa 24 hodín Le Mans 2017:



1. Toyota 7 (Conway/Kobajaši/Sarrazin/Lapierre) 3:18,132 min

2. Toyota 8 (Buemi/Davidson/Nakadžima/Kunimoto) +1,158 s

3. Toyota 9 (Lapierre/Kunimoto/Lopez/Conway) +3,323

4. Porsche 2 (Bernhard/Bamber/Hartley/Lieb) +3,380

5. Porsche 1 (Jani/Lotterer/Tandy/Lieb) +3,968, ... LMP2

6. Signatech Alpine Matmut (Panciatici/Ragues/Negrao) +10,014

...30. ARC BRATISLAVA (Konôpka/Calko/Breukers) +20,773, ... LMGTE Pro

32. Corvette 64 (Gavin/Milner/Fässler) +36,569, ... LMGTE Am

45. Aston Martin 98 (Dalla Lana/Lamy/Lauda) +40,118



Program 24 hodín Le Mans 2017:



nedeľa 11. júna: administratívne a technické preberanie (14.30 - 19.00)

pondelok 12. júna: administratívne a technické preberanie (10.00 - 18.00)

utorok 13. júna: oficiálne fotografovanie jazdcov (10.30 - 10.45), autogramiáda (17.00 - 18.30)

streda 14. júna: voľný tréning (16.00 - 20.00), prvá kvalifikácia (22.00 - 0.00)

štvrtok 15. júna: druhá kvalifikácia (19.00 - 21.00), tretia kvalifikácia (22.00 - 0.00)

piatok 16. júna: prehliadka jazdcov (17.30 - 19.00)

sobota 17. júna: zahrievacie kolá (9.00 - 9.45), štart (15.00)

nedeľa 18. júna: cieľ (15.00)

Le Mans 5. júna (TASR) - Tím ARC Bratislava obsadil celkovú 30. pozíciu na nedeľnom oficiálnom testovacom dni 24 hodín Le Mans. Vo svojej kategórii LMP2 sa prvý slovenský tím v histórii najslávnejších vytrvalostných motoristických pretekov umiestil na 24. priečke.ARC absolvovalo 66 kôl, svoj najlepší čas 3:38,905 minúty dosiahlo v 42. kole. Účasť na okruhu La Sarthe nebola počas testovacieho dňa povinná pre všetkých pilotov, nováčikovia však museli odjazdiť minimálne desať kôl a päťkrát preťať cieľovú čiaru. Miroslav Konôpka síce súťažil v Le Mans už dvakrát vo farbách zahraničných tímov, ale po troj a viacročnej pauze aj jeho považujú pravidlá za nováčika. Na kolegov Konstantinsa Calka z Lotyšska a Holanďana Rika Breukersa čaká úplná premiéra. Žltý prototyp Ligier JS P217 Gibson s číslom 49 mal po testoch dostať novú prevodovku. Spoločne s časťou tímu zostane auto v dejisku až do pretekov, zvyšok sa pridá v nedeľu 11. júna.Vo výsledkovej listine dominovali prototypy LMP1 Toyota, ktoré mali na konte cez tristo kôl. Najrýchlejšie bolo auto s číslom 7 (3:18,132 min), nasledovali osmička (+1,158 s) a deviatka (+3,323). Porsche č. 2 skončilo na štvrtej priečke (+3,380), nemecký obhajca víťazstva s číslom 1 bol piaty (+3,968). Kategória LMP2 je najpočetnejšia, zapojilo sa do nej 25 zo 60 posádok. Najlepší výsledok si v nej pripísal tím Signatech Alpine Matmut (3:28,146 min), ktorý s Orecou dokonca zdolal jediného súkromného účastníka najsilnejšej triedy Bykolles Racing Team.V LMGTE Pro zabojuje trinásť automobilov a v LMGT Am sa predstaví šestnástka. Okruh pre 24 hodín Le Mans čiastočne využíva civilné komunikácie, je dlhý (13.629 metrov) aj rýchly vďaka rovinkám či tiahlym pasážam. Rekord 3:17,475 minúty drží od roku 2015 Nemec André Lotterer na prototype LMP1 Audi, ktoré sa po uplynulej sezóne stiahlo z vytrvalostného motoršportu. Lotterer presedlal do Porsche č. 1.V nedeľu 11. júna bude administratívne a technické preberanie, ktoré pokračuje aj o deň neskôr. Trinásteho sú na programe oficiálne fotografovanie pilotov a autogramiáda, 14. sa pokračuje už voľným tréningom a prvou kvalifikáciou. Pätnásteho sa uskutočnia zostávajúce dve časti kvalifikácie, v piatok 16. je na trati pokoj, ale na námestí Republiky sa koná prehliadka jazdcov na veteránoch. V sobotu 17. júna bude napätie cítiť pri ranných zahrievacích kolách a všetko vypukne letmým štartom odmávaným francúzskou vlajkou presne o pätnástej hodine.