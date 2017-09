Arcidiecézna charita Košice začala s roznosom potravinových balíkov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Košice 13. septembra (TASR) - Spolu 19.000 potravinových balíkov o váhe 257 ton roznesú pracovníci Arcidiecéznej charity Košice oddnes do polovice októbra v desiatich okresoch východného Slovenska.Potravinové balíky sú podľa PR manažérky Arcidiecéznej charity Košice Adriany Čurajovej určené najodkázanejším osobám v rámci programu Európskej únie OP FEAD 2014-2020.uviedla Čurajová.Príjemcami sú podľa zoznamov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prioritne rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Sú medzi nimi tiež príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, ktorí sú invalidní, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo dovŕšili vek s nárokom na starobný dôchodok, zároveň však nemajúci príjem zo zárobkovej činnosti.vysvetlila Čurajová.vysvetlil riaditeľ Arcidiecéznej charity v Košiciach Cyril Korpesio s tým, že s predpokladanou štvrtou distribúciou, pripravovanou na november, v tomto roku odovzdajú celkovo vyše milióna kilogramov trvanlivých potravín.O termíne prevzatia balíkov, mieste ich výdaja alebo čase doručenia sú prijímatelia týždeň vopred informovaní osobnou pozvánkou alebo telefonicky. Osobám so zdravotným postihnutím je balík odovzdaný priamo v mieste ich trvalého bydliska. Na telefónnom čísle sekretariátu charity 0910 842 576 sa môžu občania informovať, či sú alebo nie sú do zoznamov príjemcov zaradení.Košická arcidiecézna charita je do potravinovej pomoci zapojená v rámci Slovenskej katolíckej charity, ktorá je partnerskou organizáciou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v 41 okresoch Slovenskej republiky.