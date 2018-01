Arctic Monkeys sú ďalším headlinerom festivalu Sziget

Alex Turner (vľavo) a Nick O´Malley z anglickej indie rockovej hudobnej skupiny Artic Monkey vystupuje na hudobnom festivale v Glastonbury 28. júna 2013. Hlavnými hviezdami trojdňového festivalu, ktorý sa začal v piatok 28. júna, boli skupiny Arctic Monkeys, the Rolling Stones či Mumford and Sons. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. januára (TASR) - Iba pred týždňom oznámil Sziget prvé veľké mená tohtoročného festivalu – Kendricka Lamara, Kyga a kapelu Mumford & Sons, koheadlinerov, ako napríklad Liam Gallagher, MŘ, Bastille, a je tu ďalšia príjemná správa. Na Ostrove slobody vystúpi 14. augusta indie-rocková hviezda Arctic Monkeys.Ikonická britská indie-rocková kapela Alexa Turnera, Matta Heldersa, Jamieho Cooka a Nickyho O'Malleya sa predstaví na budapeštianskom festivale Sziget. Jedna z najuznávanejších a najobľúbenejších kapiel súčasnej generácie - Arctic Monkeys - vznikla v roku 2002 v Sheffielde. Po vydaní debutového albumu Whatever People Say I Am, That's Whan I'm Not v roku 2006 jej popularita raketovo stúpala. Už ich debut sa stal najrýchlejšie predávaným albumom histórie UK chart.Od toho momentu popularita Arctic Monkeys rástla. Doteraz štyri vydané albumy vychvaľované kritikmi a fanúšikmi, množstvo významných cien a ocenení, pozícia headlinera na Glastonbury festivale či pravidelne prvé priečky svetových hitparád. Arctic Monkey patrí medzi to najlepšie, čo súčasná hudobná scéna ponúka. Na Sziget privezie táto štvorica poctivý anglický indie-rock.Sziget, ktorý sa tento rok bude konať od 8. do 15. augusta, je jedným z najväčších európskych hudobných a umeleckých festivalov. Počas festivalu sa Óbudai ostrov premení na Ostrov slobody, na ktorý pricestujú Szigeťania z viac ako 100 krajín. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.