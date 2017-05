Ardis plánuje vybudovať v Zlatých Moravciach nový areál

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zlaté Moravce 9. mája (TASR) – Spoločnosť Ardis, a.s., Žiar nad Hronom plánuje vybudovať v Zlatých Moravciach nový priemyselný areál. Po jeho dokončení by mal pozostávať z halových priestorov, prístupových cestných komunikácií, odstavných plôch, spevnených plôch a nevyhnutnej technickej infraštruktúry pre budúcich investorov, ktorí budú v areáli sídliť. Spoločnosť predložila zámer výstavby na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Celkové náklady na výstavbu priemyselného areálu by mali dosiahnuť 25 miliónov eur.Nový priemyselný areál by mal vzniknúť v lokalite oproti čerpacej stanici Slovnaft v susedstve Obchodného centra Ardis. V súčasnosti je pozemok voľný, nenachádzajú sa na ňom žiadne stavebné objekty. Navrhovaná činnosť v súčasnej etape investičného projektu predpokladá záber plochy v rozsahu 50.000 až 70.000 štvorcových metrov z celkovej výmery pozemku 82.059 štvorcových metrov. V areáli by mali byť v budúcnosti realizované priestory pre budúcich investorov, s ktorými v súčasnosti prebiehajú rokovania.Výstavba areálu by sa mala začať po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a získaní potrebných povolení. Jednotlivé činnosti v priemyselnom areáli predpokladajú výrobno-prevádzkový charakter. V prevádzkach by malo pracovať zhruba 500 zamestnancov, prevažne v nepretržitej trojzmennej prevádzke a v prípade administratívnych pracovníkov v jednozmennej prevádzke.