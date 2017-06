Areál Borovej hory získalo mesto Zvolen, odsúhlasili to poslanci BBSK

Na snímke jazierko na Borovej hore nad Zvolenom. Foto: TASR/Jozef Poliak Na snímke jazierko na Borovej hore nad Zvolenom. Foto: TASR/Jozef Poliak

Banská Bystrica 19. júna (TASR) – Poslanci krajského parlamentu v Banskej Bystrici dnes na zasadnutí jednomyseľne schválili zámenu pozemkov, vďaka ktorej dlhodobo chátrajúci areál Borovej hory vo Zvolene prejde z vlastníctva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na mesto Zvolen. Či však uznesenie Zastupiteľstva BBSK šéf kraja Marian Kotleba podpíše, je otázne. Závisí to totiž od záruk, že areál unikátnej lokality neskončí v súkromných rukách."Nemám problém s tým, aby to prešlo na mesto Zvolen, ale sú tam nezodpovedané otázky ohľadne zábezpeky, aby to neprešlo do súkromných rúk. Pokúsim sa s vedením mesta dohodnúť nejakú záruku, aby po prevode z vlastníctva BBSK nemohla Borová hora, napríklad na obdobie 20 rokov, prejsť do súkromných rúk," reagoval po hlasovaní predseda BBSK Kotleba s tým, že pozemky Borovej hory sú ďaleko lukratívnejšie než tie, ktoré kraj po zámene získa.Zvolen kraju za Borovú horu ponúkol svoje pozemky pod budovami a cestami, ktoré sú v pôsobnosti BBSK. Znalecký posudok si dalo vypracovať mesto na vlastné náklady."Myslím si, že ak sme za lokalitu Borovej hory, ktorá bola nacenená na viac ako 500.000 eur, ponúkli pozemky za 700.000 je to adekvátne," konštatovala primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. Mesto navrhovalo BBSK takú zámenu majetku, aby nedošlo k zmenšeniu hodnoty majetku ani jedného z účastníkov zámeny.Objekty na Borovej hore boli naposledy využívané v 90. rokoch minulého storočia, keď tam fungoval doliečovací ústav pľúcnych chorôb.Podľa Balkovičovej mesto chce túto unikátnu lokalitu kultúrneho významu s osobitnou flórou a jazerom mineralizovanej vody zachrániť a zveľadiť. Uvažuje tiež o tom, že tam možno zriadi dom seniorov a pre ľudí ho ponechá ako voľný priestor na oddych, a teda bude slúžiť občanom.Borová hora je spolu so Zvolenským zámkom a Pustým hradom jedným z troch kľúčových atribútov kultúrnej krajiny mesta. Do roku 2001 bol areál Borovej hory vo vlastníctve mesta Zvolen. Neskôr prešiel do majetku BBSK. Povinnosti kraja, ako vlastníka areálu, však podľa Balkovičovej od roku 2011 suplovalo iba mesto a dobrovoľníci.