Areál bývalej bratislavskej nemocnice na Patrónke chcú kúpiť tri firmy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. januára (TASR) - Areál bývalej Vojenskej nemocnice na bratislavskej Patrónke chcú kúpiť traja záujemcovia. Obálky sa v rámci tretieho kola súťaže otvárali v pondelok (9.1.). Do prvého sa nikto neprihlásil, druhé kolo zrušili.povedal pre TASR riaditeľ Nemocnice sv. Michala Marian Križko.O areál má naďalej záujem firma Eset, ktorá tam chce vybudovať centrum informačných technológií. Jej PR manažér Branislav Ondrášik potvrdil predloženie ponuky aj v treťom kole. Podľa informácií TASR bola medzi záujemcami aj firma Forest Hill Company, ktorej konateľom je podnikateľ František Hodorovský. Firma nemá webovú stránku a s Hodorovským sa TASR spojiť nepodarilo.Po tom, čo sa Nemocnica sv. Michala predvlani presťahovala do nových priestorov v centre mesta, sa už v pôvodnom areáli zdravotná starostlivosť neposkytuje. Parkovacie plochy sú v dočasnom prenájme, aby sa do odpredaja areálu aspoň čiastočne znížili náklady potrebné na jeho udržiavanie a stráženie.