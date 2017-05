Areál nemocnice na Patrónke definitívne získal Eset

Na snímke je vizualizácia nového sídla na bratislavskej Patrónke. Foto: TASR/Architektonické štúdio Atelier A11 Foto: TASR/Architektonické štúdio Atelier A11

Bratislava 12. mája (TASR) – Areál bývalej Vojenskej nemocnice na bratislavskej Patrónke definitívne získala spoločnosť Eset. Ministerstvo vnútra prijalo jej návrh, softvérová firma ponúkla na neverejnej dražbe koncom tohto apríla najvyššiu sumu - 26,2 milióna eur.Eset vtedy v aukcii zvíťazil, čakalo sa však na potvrdenie predaja zo strany ministerstva.povedal pre TASR hovorca ministerstva vnútra Ivan Netík. Areál sa predáva od minulého roka, Nemocnica sv. Michala patriaca pod rezort vnútra vtedy vypísala prvé kolo súťaže. Dokopy boli štyri kolá a potom aukcia.Softvérová firma avizovala, že na tomto mieste by malo vyrásť jej nové sídlo, ako aj centrum informačných technológií. Má tam napríklad vyrásť aj samostatné miesto na podporu start-up projektov a vzdelávacích aktivít.Parkovací dom by cez víkendy mohol slúžiť pre verejnosť. Počíta sa tu aj s auditóriom pre 700 ľudí, ktoré by mohlo slúžiť aj pre kultúrne podujatia. Skôr ako o päť rokov by to však podľa Esetu nemalo byť postavené. Náklady na výstavbu firma odhaduje na asi 100 miliónov eur.V areáli na Patrónke sa zdravotná starostlivosť neposkytuje po tom, čo sa Nemocnica sv. Michala presťahovala do nových priestorov v centre mesta. Parkovacie plochy sú v dočasnom prenájme, aby sa do odpredaja areálu aspoň čiastočne znížili náklady potrebné na jeho udržiavanie a stráženie.