Areál školy v Štiavnických Baniach priťahuje desiatky návštevníkov

Štiavnické Bane 23. augusta (TASR) - V areáli Základnej školy Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach v okrese Banská Štiavnica je rušno aj napriek prázdninám. Školáci tu robia sprievodcov pre návštevníkov, ktorí si prišli pozrieť tunajšie pernaté dravce v Prírodnom parku Aves. Denne ho navštívi približne 100 ľudí."Už je to tretí rok, čo máme školu pre návštevníkov a hostí otvorenú počas leta. Vstup do parku je zadarmo," priblížil riaditeľ školy Pavel Michal s tým, že hostí sprevádzajú po areáli tunajší žiaci.Na pár hodín sa tak stávajú skutočnými lektormi a ponúkajú návštevníkom odborný výklad. Prezentujú jednotlivé záhrady, akváriá približujúce biotopy, ale aj sokoliarsky areál, kde má škola viacero druhov dravcov. Samozrejmosťou sú sokoliarske vystúpenia."Tento rok máme v škole výstavu fotografií Jiřího Hroneka, ktorý chodí po svete a fotografuje. Sú to veľmi atraktívne a zaujímavé zábery. Taktiež sme vybrali z fyzikálneho a biologického kabinetu určité zaujímavé pomôcky, ktoré prezentujeme návštevníkom," dodal riaditeľ.Vstup do náučného parku je zadarmo, návštevníci však často školákov podporujú dobrovoľnými príspevkami. Ich snaha tak nevyjde nadarmo. "Tento dobrovoľný príspevok slúži ako odmena pre aktívnych žiakov," dodal Michal s tým, že ňou bude zahraničná cesta. Sprievodcov robí približne 20 žiakov.V hlúčiku ľudí, ktorých zaujali na dvore školy sokoliarske ukážky, bola aj pani Magdaléna z východného Slovenska. Do areálu prišla aj so svojimi vnukmi a manželom. "Na každej škole by mal byť nejaký krúžok, ktorým by deti takto zaujali," poznamenala na margo školy známej sokoliarstvom. Ako sama povedala, vo svojom okolí sa zatiaľ s niečím podobným nestretla. Myšlienka náučného parku sa jej veľmi páči, ocenila najmä aktívny prístup žiakov.