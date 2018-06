Argentína a MMF sa dohodli na úvere za 50 miliárd USD

Medzinárodný menový fond, ilustračná snímka Foto: business-standard.com Foto: business-standard.com

Buenos Aires 8. júna (TASR) - Argentína a Medzinárodný menový fond (MMF) dosiahli dohodu o uzatvorení trojročného pohotovostného úveru v hodnote 50 miliárd USD (42,24 miliardy eur). Vláda uviedla, že táto dohoda má slúžiť ako bezpečnostná sieť a zabrániť opakovaniu kríz z minulosti.Argentína požiadala MMF o podporu 8. mája po tom, ako národná mena peso zaznamenala prudký pokles hodnoty na historické minimum. Od konca apríla klesol kurz pesa voči americkému doláru približne o 20 %. Dôvodom je sťahovanie sa investorov z rozvíjajúcich sa trhov. Súčasťou dohody, ktorú ešte musí schváliť správna rada MMF, je aj prísľub vlády urýchliť tempo znižovania rozpočtového deficitu, napriek tomu, že teraz počíta pre budúce roky s nižším hospodárskym rastom, než pôvodne očakávala.Žiadosť o pomoc MMF znamená výraznú zmenu v postoji Buenos Aires, keďže Argentína doteraz odmietala akúkoľvek spoluprácu s MMF. Dôvodom vyhýbania sa fondu bola obrovská hospodárska kríza z rokov 2001-2002, z ktorej Argentínčania obviňujú práve MMF a jeho nanútené úsporné opatrenia. Nezamestnanosť v Argentíne vtedy prudko vzrástla a milióny ľudí spadli pod hranicu chudoby. Rozhodnutie prezidenta Mauricia Macriho opäť sa obrátiť na MMF preto aj viedlo k rozsiahlym protestom v krajine. Podľa Macriho ale nová dohoda s MMF umožní Argentínea dodal, že je postavená tak, aby chudobné skupiny obyvateľstva na ňu nedoplatili.Fond si je vedomý svojej reputácie v Argentíne. Preto aj umožnil do dohody zapracovať klauzulu, že vláda môže v prípade potreby zvýšiť výdavky na sociálne programy.Argentínsky minister financií Nicolas Dujovne uviedol, že správna rada MMF by mohla úver schváliť na svojom zasadnutí 20. júna. Hneď na to počíta s uvoľnením prvej tranže pôžičky vo výške 15 miliárd USD. Zvyšný objem peňazí by však podľa neho mal slúžiť ako záloha a uvidí sa, či ich bude potrebné využiť.Ako minister dodal, Argentína má v rámci dohody znížiť rozpočtový deficit na budúci rok na 1,3 % hrubého domáceho produktu (HDP), zatiaľ čo pôvodný plán počítal so znížením na 2,2 % HDP. V roku 2020 by krajina mala dosiahnuť vyrovnaný rozpočet a v nasledujúcom roku mierny prebytok.Okrem toho musí skresať aj vysokú infláciu. V budúcom roku by ju mala stlačiť na 17 %, v ďalšom na 13 % a v roku 2021 na 9 %.Dohoda s MMF podľa analytikov nepochybne upokojí trhy a investorov, krátkodobý ekonomický obraz Argentíny je však komplikovanejší, než sa zdalo pred pár mesiacmi. Podľa ministra financií sa tento rok očakáva hospodársky rast na úrovni 1,8 % a v roku 2019 by sa mal pohybovať od 1,5 do 2,5 %. Pôvodne vláda počítala s rastom v tomto aj budúcom roku nad 3 %.