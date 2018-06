Argentína nastúpi na MS proti Chorvátsku so zmenami v zostave

Na snímke hráč Argentíny Willy Caballero. Foto: TASR Foto: TASR

D-skupina, 2. kolo:



ARGENTÍNA - CHORVÁTSKO, štvrtok 21. júna, 20.00 SELČ, Nižnij Novgorod (štadión Nižnij Novgorod)



hlavný rozhodca: Ravshan Irmatov (Uzb.)



predpokladané zostavy:



Argentína: Caballero - Mercado, Otamendi, Tagliafico - Salvio, Mascherano, Meza, Acuna - Messi, Agüero, Pavon



Chorvátsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič - Rakitič, Badelj - Brozovič, Modrič, Perišič - Mandžukič



Tabuľka C-skupiny:



1. Chorvátsko 1 1 0 0 2:0 3



2. Argentína 1 0 1 0 1:1 1



Island 1 0 1 0 1:1 1



4. Nigéria 1 0 0 1 0:2 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nižnij Novgorod 21. júna (TASR) - Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Jorge Sampaoli avizoval pred druhým vystúpením jeho tímu na MS 2018 proti Chorvátsku zmeny v zostave. "Albicelestes" v úvodnom súboji iba remizovali s nováčikom z Islandu 1:1. Chorváti budú chcieť po víťazstve 2:0 nad Nigériou zobrať body aj Juhoameričanom a v predstihu si zabezpečiť postup do osemfinále.citoval portál fifa.com kapitána chorvátskej reprezentácie Luku Modriča.Podľa stredopoliara Matea Kovačiča sa "Vatreni" nemajú proti Argentíne čoho obávať.Lionel Messi dal svoj prvý reprezentačný gól v marci 2006 práve proti Chorvátsku.uviedol útočník Ante Rebič.Mužstvá nastúpili proti sebe na majstrovstvách sveta zatiaľ iba raz. Vo Francúzsku 1998 zvíťazili Juhoameričania 1:0 gólom Hectora Pinedu. Pred dvadsiatimi rokmi boli však napokon úspešnejší Chorváti, ktorí obsadili tretie miesto, Argentína sa lúčila s turnajom po prehre vo štvrťfinále. Celkovo hrali títo súperi proti sebe štyrikrát, pričom dvakrát vyhrala Argentína, raz Chorvátsko a jeden duel sa skončil nerozhodne.nastúpia proti Chorvátom pod tlakom. Nečakaná remíza z prvého duelu im skrížila plány a vo svojom druhom vystúpení na MS 2018 budú chcieť bodovať naplno.vyhlásil útočník Paulo Dybala.Tréner Sampaoli urobí podľa všetkého viaceré zmeny v základnej zostave, od začiatku by mal nastúpiť stopér Gabriel Mercado.povedal hráč španielskeho tímu FC Sevilla.Po nevydarenom vstupe do šampionátu sa skepticky vyjadril na adresu Sampaoliho legendárny Diego Maradona.Zápas Argentína - Chorvátsko sa začne vo štvrtok 21. júna o 20.00 SELČ v Nižnom Novgorode, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. Hlavným rozhodcom je Ravshan Irmatov z Uzbekistanu.