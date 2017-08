Argentína po 25 rokoch obnoví dovoz bravčového mäsa z USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Buenos Aires 20. augusta (TASR) - Argentína čoskoro obnoví dovoz bravčového mäsa z USA. Pre amerických producentov to bude znamenať návrat na argentínsky trh po 25 rokoch. Oznámenie Bieleho domu prišlo niekoľko dní po tom, ako sa v utorok (15.8.) v Buenos Aires stretli argentínsky prezident Mauricio Macri a americký viceprezident Mike Pence.Argentína zastavila dovoz bravčového mäsa z USA v roku 1992, pričom ako dôvod uviedla obavy ohľadne zdravia zvierat. Na základe súčasnej dohody budú môcť Spojené štáty do Argentíny vyvážať čerstvé, chladené aj mrazené bravčového mäso a produkty z neho.Dohoda prichádza v čase, keď dopyt po bravčovom mäse v Argentíne rastie. V súčasnosti je najväčším dodávateľom tejto komodity do Argentíny Brazília.Spojené štáty sú najväčším vývozcom bravčového mäsa na svete, pričom z celkovej produkcie vyvážajú približne 27 %. Najväčšími odberateľmi sú Japonsko, Mexiko a Kanada. Ako uviedlo americké ministerstvo poľnohospodárstva, od januára do konca júna tohto roka vyviezli USA celkovo 1,25 milióna ton bravčového mäsa v hodnote vyše 3,2 miliardy USD (2,73 miliardy eur). Čo sa týka argentínskeho trhu, americkí producenti očakávajú, že oficiálne by sa mohol otvoriť do konca tohto roka.