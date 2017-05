Argentínčan Berizzo končí na poste trénera Celty Vigo

Tréner Celty Eduardo Berizzo (vpravo) udeľuje pokyny hráčom počas odvetného semifinálového zápasu Európskej ligy Manchester United - Celta Vigo v Manchestri 11. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 20. mája (TASR) - Eduardo Berizzo končí na poste trénera španielskeho futbalového klubu Celta Vigo. Posledný zápas na lavičke absolvuje v nedeľu v dueli proti Realu Sociedad San Sebastian.uviedol klub v oficiálnom stanovisku.Štyridsaťsedemročný Argentínčan mal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. Bývalý obranca Celty sa vrátil na pozíciu kouča v klube v roku 2014 po odchode Luisa Enriqueho do Barcelony. Mužstvu vštepil ofenzívny spôsob hry a v tomto ročníku ho priviedol až do semifinále Európskej ligy. Celta sa v uplynulých dvoch sezónach dostala aj do semifinále Španielskeho pohára.Zatiaľ nie je známe, kto sa stane jeho nástupcom v Celte, pripomenula agentúra AP.