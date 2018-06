Argentínčania musia nad Nigériou vyhrať, Biglia: Máme novú nádej

Lucas Biglia (uprostred), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

D-skupina, 3. kolo:

NIGÉRIA - ARGENTÍNA, utorok 26. júna, 20.00 SELČ, Petrohrad (Štadión Petrohrad)

hlavný rozhodca: Cüneyt Cakir (Tur.)



predpokladané zostavy:



Nigéria: Uzoho - Omeruo, Ekong, Balogun - Moses, Etebo, Mikel, Ndidi, Idowu - Musa, Iheanacho

Argentína: Caballero - Mercado, Otamendi, Tagliafico - Salvio, Mascherano, Perez, Acuna - Messi, Agüero, Meza



Tabuľka C-skupiny:



1. Chorvátsko 2 2 0 0 5:0 6*

2. Nigéria 2 1 0 1 2:2 3

-------------------------------

3. Island 2 0 1 1 1:3 1

4. Argentína 2 0 1 1 1:4 1

*istý postup do osemfinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 26. júna (TASR) - Argentína nemá postup do osemfinále futbalových majstrovstiev sveta 2018 vo vlastných rukách. V záverečnom kole D-skupiny potrebuje okrem víťazstva nad Nigériou aj pomoc Chorvátska v zápase proti Islandu. Afričania majú šancu na postup aj v prípade nerozhodného výsledku, ak Chorváti získajú v stretnutí so severanmi aspoň bod.Oba tímy sa stretli v novembri 2017, Afričania vyhrali 4:2. V prospech Argentíny hovoria historické štatistiky, keďže doteraz vyhrala všetky štyri duely proti "Super orlom" na MS.povedal argentínsky stredopoliar Javier Mascherano pre portál fifa.com.dodal Lucas Biglia.Argentínsky kapitán Lionel Messi oslávil v nedeľu 31. narodeniny. Svoj doteraz posledný gól na MS strelil pred štyrmi rokmi práve v stretnutí s Nigériou.Po víťazstve nad Islandom je v nigérijskom tíme veľmi dobrá nálada.povedal tréner Gernot Rohr.Po úvodnej prehre v D-skupine s Chorvátskom zariadil v druhom stretnutí výhru Nigérie nad Islandom 2:0 útočník Ahmed Musa. So štyrmi gólmi na MS je historicky tretí najlepší strelec spomedzi afrických hráčov.uviedol Musa, ktorý skóroval proti Juhoameričanom dvakrát aj pri prehre 2:3 na MS 2014 v Brazílii.Zápas Nigéria - Argentína sa začne v utorok 26. júna o 20.00 SELČ v Petrohrade, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. Hlavný rozhodca je Cüneyt Cakir z Turecka.