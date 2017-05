Ariana Grande s priateľmi usporiada v Manchestri charitatívny koncert

Ariana Grande, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. mája (TASR) - Dvadsaťtriročná americká speváčka Ariana Grande vystúpi v nedeľu v Manchestri na charitatívnom koncerte spoločne s ďalšími hviezdami ako sú Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry a Pharrell Williams. Oznámili to podľa agentúry AP ich hovorcovia.Koncert nazvaný One Love Manchester sa uskutoční na kriketovom ihrisku v mestskej časti Old Trafford (vzdialenom asi 800 metrov od futbalového štadiónu Old Trafford) necelé dva týždne nato, ako bombový útočník zabil po skončení koncertu Ariany Grande vo viacúčelovej hale Manchester Arena 22 ľudí. Ihrisko má kapacitu 26.000 návštevníkov.Výnos z charitatívneho koncertu pôjde do osobitného núdzového fondu, ktorý zriadili mesto Manchester a Britský Červený kríž.Ariana Grande vo vyhlásení po útoku uviedla: