Ariana Grande si uctí obete útoku v Manchestri benefičným koncertom

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) - Americká speváčka a herečka Ariana Grande pripravuje v Manchestri benefičný koncert, ktorým si uctí obete bombového útoku, ktorý sa stal po jej tamojšom pondelkovom vystúpení.Výťažok z neho potom venuje ich pozostalým. Dvadsaťtriročná interpretka to oznámila prostredníctvom otvoreného listu, ktorý zverejnila na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter."Nechcem po zvyšok roka pokračovať bez toho, aby som videla, držala a povzbudzovala mojich fanúšikov, takisto ako to robia oni. Našou odpoveďou na toto násilie musí byť zblíženie sa, vzájomná pomoc, viac lásky, hlasnejší spev a život prežitý viac láskavo a veľkoryso, ako tomu bolo doteraz. Vrátim sa do neuveriteľne odvážneho Manchestru, aby som mohla so svojimi fanúšikmi tráviť viac času a benefičným koncertom si uctiť a vyzbierať peniaze pre obete a ich rodiny. Chcem sa poďakovať mojim kolegom hudobníkom a priateľom, ktorí sa ozvali a chcú s nami vyjadriť lásku Manchestru," napísala a dodala, že o detailoch podujatia bude informovať neskôr, keď budú všetky jeho náležitosti potvrdené.Rodáčka z Boca Ratonu na Floride pre spomínaný útok, pri ktorom samovražedný útočník zabil 22 ľudí a ďalších 119 zranil, v stredu prerušila európsku časť svetového turné k albumu Dangerous Woman (2016). Zrušila pritom sedem koncertov, z ktorých boli dve vystúpenia v Londýne a Lodži a po jednom v Antverpách, Frankfurte a Zürichu. Najbližší koncert by mala speváčka absolvovať 7. júna v Paríži, pričom európsku časť by mala ukončiť o desať dní neskôr v Turíne. Nasledovať budú vystúpenia v Južnej a Strednej Amerike, Ázii, na Novom Zélande a v Austrálii.účinkovala v roku 2008 v broadwayskom muzikáli 13 a za svoj výkon získala National Youth Theatre Association Award. Známou sa stala vďaka úlohe Cat Valentine, ktorú stvárnila v roku 2011 v seriáli iCarly (2007 - 2012), a tiež v projektoch Victorious (2010 - 2013) a Sam & Cat (2013 - 2014). Okrem toho sa predstavila napríklad vo filmoch 7 Secrets with Victoria Justice (2010) alebo Zoolander No. 2 (2016). Debutový album Yours Truly uviedla na trh v roku 2013 a dostala sa s ním na vrchol rebríčka Billboard 200. Rovnaký úspech dosiahla aj s druhou štúdiovkou My Everything (2014), ktorú navyše nominovali na cenu Grammy. So spomínaným albumom Dangerous Woman, ktorý sa tiež uchádzal o zlatý gramofónik, zase po prvý raz dobyla UK Chart. Okrem toho má na konte aj EP nahrávky Christmas Kisses (2013) alebo Christmas & Chill (2015).Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.Viac k témam: Ariana Grande