Armáda bude mať viac bojovej techniky aj vyšší počet vojakov

Bratislava 4. októbra (TASR) - Minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) predstavil dnes na rokovaní vlády celkové početné stavy vojakov a zamestnancov armády, ako aj vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky ku koncu roka 2018. Jeho návrh kabinet schválil.K 31. decembru 2018 by mal celkový početný stav vojakov a zamestnancov OS SR predstavovať 21.551 osôb. Z toho by malo byť 17.501 profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe povolaných na pravidelné cvičenie a vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy. Ministerstvo pritom navrhuje zvýšiť počty v ozbrojených silách o 130 profesionálnych vojakov.skonštatovalo ministerstvo v materiáli. Minister Gajdoš žiada o 40 vojakov viac aj na plnenie úloh ministerstva či vojenskej polície.V prípade bojovej techniky schválila vláda zvýšenie počtu samohybných kanónových húfnic zo 16 na 24 a bojových vozidiel pechoty z 159 na 169. Ide o počty vyplývajúce z Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030.Podľa schváleného materiálu by slovenská armáda k 31. decembru budúceho roka mala disponovať 12 bojovými lietadlami, 14 viacúčelovými vrtuľníkmi, 22 bojovými tankami, 169 bojovými vozidlami pechoty, siedmimi protitankovými kompletmi, šiestimi protilietadlovými raketovými kompletmi či 58 mínometmi.