Armáda dobyla v provincii Homs posledné mesto ovládané džihádistami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 12. augusta (TASR) - Sýrske vládne sily úplne dobyli posledné významné mesto v provincii Homs, ktoré ovládala skupina Islamský štát (IS). S odvolaním sa na sýrske štátne médiá o tom informuje agentúra Reuters.K dobytiu mesta as-Suchna, ležiaceho 50 kilometrov severovýchodne od Palmýry, došlo v čase, keď sýrska armáda a jej spojenci pokračujú v ofenzíve na viacerých miestach východu krajiny kontrolovaných džihádistami.Sýrske štátne médiá citovali armádny zdroj, podľa ktorého v meste as-Suchna vládne jednotky zabili militantov IS a zničili ich zbrane.Toto mesto sa nachádza tiež len približne 50 kilometrov od hranice provincie Dajr az-Zaur, poslednej veľkej bašty IS v Sýrii a jedného z hlavných terčov vládnej ofenzívy.Džihádisti prišli o veľké časti sýrskeho územia, ktoré mali pod kontrolou, pri separátnych ofenzívach vedených vládnymi silami za podpory Ruska a Iránu, ako aj Sýrskymi demokratickými silami (SDF), ktoré podporujú USA a v ktorých dominujú kurdské milície YPG. SDF sa v súčasnosti zameriavajú na dobytie mesta Rakka, označovaného za hlavné mesto IS.