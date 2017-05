Armáda prijíma žiadosti od záujemcov o dobrovoľnú vojenskú službu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 2. mája (TASR) - Ozbrojené sily SR od dnešného dňa do 9. júna prostredníctvom regrutačných skupín prijímajú žiadosti od záujemcov o dobrovoľnú vojenskú prípravu. Výcvik, ktorý je naplánovaný od augusta do októbra, by mal byť už za nových podmienok. Všetky regrutačné skupiny v každom krajskom meste sú pripravené poskytnúť záujemcom ďalšie potrebné informácie. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.Rezort obrany chce, aby dobrovoľný vojenský výcvik ročne absolvovalo 150 ľudí. Po novom by mal byť finančný príspevok za jeho absolvovanie zvýšený približne o 200 eur, pričom výcvik by sa mal skrátiť z 12 na 11 týždňov a úspešní absolventi by v prípade záujmu mali mať zabezpečený jednoduchší vstup do ozbrojených síl, k polícii, hasičom a záchranárom. Zmeny vyplynuli z analýzy pilotného projektu, v rámci ktorej sa zohľadnilo aj hodnotenie prvých úspešných absolventov. Rovnako rezort obrany bral do úvahy výsledky výskumu verejnej mienky, v ktorom sa 72,4 percenta opýtaných vyjadrilo, že by forma dobrovoľného vojenského výcviku občanov mala pokračovať aj v budúcnosti.Projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy je určený predovšetkým pre mladých ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. Výcvik sa bude opäť realizovať na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine, ktorá je už na novú skupinu regrútov pripravená.