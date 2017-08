Armáda USA: Pri nálete v Afganistane zahynuli viacerí velitelia IS

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 13. augusta (TASR) - Viacero popredných členov stredoázijskej odnože džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) prišlo o život pri americkom leteckom útoku v Afganistane. Oznámili to dnes predstavitelia armády USA.Pri nálete, ku ktorému došlo ešte vo štvrtok, zahynul Abdul Rahmán, vodca skupiny Islamský štát v Iraku a Sýrii-Chorásán (ISIS-K) v afganskej provincii Kunar, vyplýva z oznámenia armádneho velenia v Kábule, ktoré prevzala agentúra Reuters.Medzi zabitým pri útoku vo východoafganskej provincii Kunar boli aj ďalší traja vysokopostavení členovia uvedenej skupiny.uviedol veliteľ amerických a spojeneckých síl v Afganistane generál John Nicholson. Ten už skôr vyhlásil, že chce poraziť militantov IS v stredoázijskej krajine do konca tohto roka.Hlavný vodca ISIS-K Abú Sajíd údajne zahynul pri útoku na jeho centrálu v provincii Kunar v júli tohto roka. Išlo o tretieho šéfa tejto odnože IS zabitého od júla 2016, dodáva Reuters.