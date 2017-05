Armáda USA úspešne otestovala obranný systém

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. mája (TASR) - Armáda Spojených štátov v utorok úspešne zostrelila medzikontinentálnu balistickú strelu (ICBM), vypálenú z testovacej lokality v Tichom oceáne. Išlo o vôbec prvý test amerického obranného systému, ktorý by sa mohol použiť na zneškodnenie rakety, prípadne vystrelenej Severnou Kóreou.Americká armáda vypálila ICBM z lokality na Marshallových ostrovoch v Tichom oceáne, sledovala jej dráhu a potom vypustila z kalifornskej leteckej základne Vandenberg raketu, ktorá zneškodnila túto medzikontinentálni balistickú strelu.Severná Kórea v posledných mesiacoch skúšobne vypálila viacero rôznych rakiet, vrátane balistickej strely s doletom niekoľkých stoviek kilometrov. To zvýšilo napätie na Kórejskom polostrove.Severokórejský režim dúfa, že vyvinie rakety dlhého doletu, ktoré budú schopné zasiahnuť ciele na pevnine Spojených štátov, vyhlásili americkí predstavitelia.vyhlásil viceadmirál Jim Syring z armádnej Agentúry pre raketovú obranu po utorkovej úspešnej skúške.Armáda oznámila, že raketa vypálená z leteckej základne Vandenberg vrazila do bojovej hlavice, keď sa tá po vystrelení z atolu v Tichom oceáne pohybovala mimo zemskej atmosféry.Test stál 244 miliónov dolárov.