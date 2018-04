Arménska opozícia pokračuje v protivládnych protestoch, chce rokovať

Arménska opozícia pokračuje vo svojich protestoch proti vláde. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jerevan 27. apríla (TASR) - Arménska opozícia pokračuje vo svojich protestoch proti vláde. Hlavný míting zvolala na piatok do druhého najväčšieho mesta krajiny Gjumri, kde sa nachádza základňa ruských jednotiek, informovala agentúra Interfax s tým, že v najbližších dňoch sa uskutočnia ďalšie protesty.Líder opozície Nikol Pašinjan, ktorý je vodcom prebiehajúcich protestov, sa vo štvrtok večer stretol s prezidentom krajiny Armenom Sarkisjanom a predsedom parlamentného klubu koaličnej Arménskej revolučnej federácie (Dašnakcutjun) Armenom Rustamjanom. Témou rokovaní boli možnosti riešenia súčasnej politickej krízy v Arménsku, kde niekoľko dní trvajúce demonštrácie videli k demisii premiéra Serža Sarkisjana.Nového predsedu vlády by mal parlament voliť na mimoriadnej schôdzi zvolanej na 1. a 2. mája. V súvislosti s tým Pašinjan vo štvrtok vylúčil možnosť, že by vláda a opozícia dosiahli v tejto veci politickú dohodu.Pašinjan vo štvrtok na zhromaždení svojich priaznivcov v Jerevane vyhlásil:Podľa Interfaxu svojho kandidáta na post predsedu vlády zatiaľ nominoval klub opozičnej liberálnej aliancie Cesta von (Jelk), pričom ním je práve Pašinjan. Ten na spomínanom zhromaždení vyhlásil, žePašinjan v piatok deklaroval, že je pripravený začať rokovať s Karenom Karapetjanom, ktorý je poverený výkonom funkcie predsedu vlády. Predchádzajúci pokus o rokovanie sa neuskutočnil, pretože Pašinjan podľa Karapetjana nastolil jednostranné a pre vládnu delegáciu neprijateľné požiadavky.Podľa Interfaxu však Pašinjan naďalej trvá na tom, aby sa rokovalo len o témach určených opozíciou. Ide o, uviedla agentúra Interfax. Opozícia okrem toho žiada, aby sa rokovania konali v prítomnosti novinárov.Schôdzka sa má konať v piatok o 12.00 h miestneho času v hoteli Marriott v Jerevane.