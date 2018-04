Arménska polícia zadržala desiatky protivládnych demonštrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jerevan 21. apríla (TASR) - Najmenej 84 demonštrantov, ktorí zablokovali ulice, bolo v sobotu zadržaných v arménskej metropole Jerevan, kde pokračujú protesty proti zvoleniu bývalého prezidenta Serža Sarkisjana za nového predsedu vlády. Informovala o tom ruská agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na tlačovú službu arménskej polície.Demonštranti vedení opozičným poslancom Nikolom Pašinjanom začali s blokádou ulíc v sobotu ráno. Protesty proti zvoleniu Sarkisjana za premiéra parlamentom prebiehajú od 13. apríla. Opozícia ho obviňuje z neúčinného riadenia krajiny a zhoršenia hospodárskej situácie. V pondelok sa demonštranti pokúsili preniknúť do budovy parlamentu. Pri zásahu polície utrpeli zranenia desiatky ľudí. Nasledujúci deň protestujúci oznámili začiatok "zamatovej revolúcie" v Arménsku.Napriek protestom arménsky parlament v utorok zvolil 63-ročného Sarkisjana do funkcie premiéra. Predtým nadobudli účinnosť zmeny v ústave, podľa ktorých Arménsko prechádza na parlamentnú formu vlády a šéf kabinetu bude mať rozšírené právomoci.Serž Sarkisjan vyzval v sobotu na politický dialóg.napísal Sarkisjan vo vyhlásení.Pašinjan v reakcii uviedol, že so Sarkisjanom je pripravený diskutovať len o jeho odchode z postu premiéra.povedal Pašinjan, ktorý Sarkisjana nazval "politickou mŕtvolou".Okrem jeho demisie demonštranti požadujú zvolenie nového predsedu vlády v parlamente, ktorý zastupuje občanov, vytvorenie dočasnej vlády a vypísanie nových parlamentných volieb.