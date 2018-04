Arménska polícia zadržala už takmer 200 demonštrantov

Serž Sarkisjan. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Jerevan 22. apríla (TASR) - Tisíce protivládnych demonštrantov vyšli do ulíc metropoly Jerevan po tom, ako poriadková polícia zadržala v nedeľu ich vodcu Nikolu Pašinjana. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.Pašinjana zadržala polícia po rokovaní s premiérom Seržom Sarkisjanom, ktoré sa konalo v jerevanskom hoteli Marriott. Sarkisjan zo stretnutia, ktorého cieľom bolo ukončiť desať dní trvajúce protesty, odišiel s tým, že Pašinjanovu výzvu na svoje odstúpenie označil zaa nie dialóg.Arménska polícia zadržala v nedeľu okrem Pašinjana aj ďalších dvoch opozičných politikov, vďaka čomu sa podľa BBC ocitli demonštranti bez politického vedenia. Od začiatku protestov bolo zároveň zadržaných dovedna takmer 200 demonštrantov.Protesty proti zvoleniu bývalého prezidenta Serža Sarkisjana za premiéra prebiehajú od 13. apríla. Opozícia ho obviňuje z neúčinného riadenia krajiny a zhoršenia hospodárskej situácie. V pondelok sa demonštranti pokúsili preniknúť do budovy parlamentu. Pri zásahu polície utrpeli zranenia desiatky ľudí. Nasledujúci deň protestujúci oznámili začiatokv Arménsku.Napriek protestom arménsky parlament v utorok zvolil 63-ročného Sarkisjana do funkcie premiéra. Predtým nadobudli účinnosť zmeny v ústave, podľa ktorých Arménsko prechádza na z prevažne prezidentskej na parlamentnú formu vlády a šéf kabinetu bude mať rozšírené právomoci.