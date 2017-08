Arménsku matku deportovali bez detí. Sú na neznámom mieste

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Vadim Ghirda

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Amsterdam 14. augusta (TASR) - Holandská vláda čelí kritike v súvislosti s deportáciou občianky Arménska. Vyhostené mali byť aj jej dve deti, ktoré však zostali skryté na neznámom mieste, informovala dnes holandská televízna stanica NOS.Arménka Armina Hambartsjumianová, matka Lily (11) a Howicka (12), bola zadržaná minulý týždeň v utečeneckom centre v meste Amersfoort. Úrady ju dnes poslali letecky do Paríža, odkiaľ bude deportovaná do Jerevanu. Obe deti sa narodili v Rusku, v Holandsku žijú už deväť rokov a v Arménsku, kam majú byť tiež vyhostené, nikdy neboli. Miesto ich pobytu je úradom neznáme a matka odmieta prezradiť, kde sa nachádzajú.uviedli pre NOS predstavitelia organizácie Defence for Children (Ochrana detí).Súd v Haagu 11. augusta rozhodol o deportácii matky a jej detí, ktoré podľa neho nespĺňali kritériá na udelenie tzv. detskej amnestie. Tá sa vzťahuje len na deti, ktoré majú korene v Holandsku a ktorých rodiny v rámci deportačného procesu spolupracujú s úradmi.Súd skonštatoval, že skutočnosť, že matka je momentálne oddelená od svojich detí, je iba jej vina. Organizácia Defence for Children v piatok oslovila štátneho tajomníka holandského ministerstva spravodlivosti Klaasa Dijkhoffa, podala odvolanie proti rozsudku a požiadala o výnimku pre tento prípad.Podľa NOS sa množia hlasy, že úrady mali počkať s deportáciou a nechať rodinu pokope, kým sa neukončia prebiehajúce koaličné rokovania o budúcej holandskej vláde. Dvaja zo štyroch budúcich koaličných partnerov sú totiž za zmiernenie pravidiel legislatívy o amnestiách pre deti cudzincov zdržiavajúcich sa v Holandsku. V súčasnosti sa detská amnestia udeľuje len v približne štyroch percentách prípadov.