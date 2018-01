Arménsky útočník Militosyan zamieril do FC Nitra

FC Nitra, archívna snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 25. januára (TASR) - Arménsky futbalový útočník Vahagn Militosyan sa stal novou posilou FC Nitra. V krátkom období je to druhá ofenzívna posila fortunaligistu spod Zobora, keďže nedávno sa do materského klubu vrátil aj útočník Tomáš Vestenický. Klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke.Militosyan prišiel do Nitry z druholigového Komárna a fortunaligistovi sa upísal na dva roky.uviedol predseda predstavenstva FC Nitra Marián Valenta.Militosyan pôsobil vo futbalovej akadémii FC Lorient, neskôr hrával v Stade Laval a v Grenobli. Na Slovensku už okrem Komárna pôsobil aj v Topoľčanoch.