Arriva spustí v Nitre koncom júla službu zdieľania bicyklov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 18. júla (TASR) – Službu zdieľania bicyklov v Nitre spustí prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v meste pod Zoborom, spoločnosť Arriva, 28. júla tohto roka. Dopravca rozbieha službu bike-sharing so 70 bicyklami, ktoré budú umiestnené na siedmich stanovištiach. Tie budú umiestnené v zmodernizovanej časti autobusovej stanice, pri budove pošty na Svätoplukovom námestí, na Triede Andreja Hlinku pri Centro Nitra, na Župnom námestí, pri študentskom domove SPU Mladosť, v mestskom parku a pri Chrenovskom moste.Jednotlivé stojiská dalo vybudovať mesto Nitra, ktoré za ne zaplatilo takmer 28.000 eur bez DPH. „Súčasťou stojísk sú inteligentné lavičky s možnosťou solárneho nabíjania, je tam wi-fi zóna a poskytuje možnosť dobiť si vlastný mobil či ďalšie zariadenie,“ povedal primátor Nitry Jozef Dvonč. Cena jednej lavičky je 3300 eur.Zdieľané bicykle budú môcť záujemcovia využívať sezónne, pokiaľ to počasie dovolí. Podľa hovorkyne spoločnosti Arriva Petry Helecz bude v tomto roku bike-sharing k dispozícii 24 hodín denne do konca novembra. V nasledujúcom roku plánuje dopravca obnoviť službu zdieľania bicyklov v marci.